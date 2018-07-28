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Фотофакты

Строительство хорд и дублеров на западе Москвы

  •  © ic.pics.livejournal.com

1. Начнем с пересечения ул Мневники (Звенигородка) и Народного Ополчения. Вид в сторону Октябрьского Поля. Так выглядит готовый участок Северо-Западной хорды. Эту огромную развязку построили еще в 2011 году.

1. Начнем с пересечения ул Мневники (Звенигородка) и Народного Ополчения. Вид в сторону Октябрьского Поля. Так выглядит готовый участок Северо-Западной хорды. Эту огромную развязку построили еще в 2011 году.

  •  © ic.pics.livejournal.com
2. Улица Народного Ополчения и шлюз № 9 на Карамышевском спрямлении Москва-реки. Здесь собираются построить спрямление на спрямлении. Внизу кадра видна пробка — это светофор на перекрестке улицы Народного Ополчения с Карамышевской набережной. А в центре кадра на пустыре можно заметить строительную площадку станции метро «Нижние Мневники» Большой кольцевой линии. О ней чуть ниже.
  •  © ic.pics.livejournal.com
3. А вот и строящийся мост через шлюз № 9. Изначально по проекту собирались строить большой вантовый мост, потому как были опасения, что при вбивании свай для стандартного балочного моста могут появиться оползни на склонах шлюза. Сейчас вроде как будут строить балочный мост, но с большим расстоянием между опорами.
  •  © ic.pics.livejournal.com
Такие рендеры моста я нашел в интернете. Это просто гигант! Интересно, что будет построено в итоге.
  •  © ic.pics.livejournal.com
4. Однониточный, однокамерный шлюз № 9 канала имени Москвы. Скоро над ним появится мост и соединит улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники.
  •  © ic.pics.livejournal.com
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  •  © ic.pics.livejournal.com
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  •  © ic.pics.livejournal.com
7. Нижние Мневники, вид в сторону Звенигородки.
  •  © ic.pics.livejournal.com
8. А вот и котлован «в чистом поле» будущей станции метро «Нижние Мневники». Пока не очень понятно, зачем здесь нужна станция метро.
  •  © ic.pics.livejournal.com
Напоминает станцию «Измайловский Парк», вестибюль которой когда-то находился в чистом поле, а сейчас это гостиницы, МЦК, пригородные автобусы и так далее.
  •  © ic.pics.livejournal.com
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  •  © ic.pics.livejournal.com
10.
  •  © ic.pics.livejournal.com
11. Едем дальше. Пересечение улицы Нижние Мневники с Москвой-рекой. Раньше здесь был только один Крылатский мост (это который с 4 полосами движения).
  •  © ic.pics.livejournal.com
12. В начале этого месяца открыли движение по Новому Крылатскому мосту (слева в кадре).
  •  © ic.pics.livejournal.com
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  •  © ic.pics.livejournal.com
14. Далее Нижние Мневники переходят в Крылатскую улицу.
  •  © ic.pics.livejournal.com
15. Пересечение Крылатской улицы и Рублевского шоссе.
  •  © ic.pics.livejournal.com
16. Раньше не один раз стояли в мертвой пробке с Ярцевской на Крылатскую. Сейчас — красота.
  •  © ic.pics.livejournal.com
17. Ярцевская улица. Сейчас на ней несколько перекрестков со светофорами, и мне сложно представить, что эту улицу собираются сделать безсветофорной.
  •  © ic.pics.livejournal.com
18. Далее Северо-Западная хорда с Ярцевской переходит в улицу Боженко. И здесь на пересечении с путями Смоленского направления железной дороги уже открыта двойная эстакада со съездами с улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина. В этом же месте должен будет пройти северный дублер Кутузовского проспекта.
  •  © ic.pics.livejournal.com
Схема дублера Кутузовского проспекта.
  •  © ic.pics.livejournal.com
19. На этой развязке я немного запутался. Получается, что в этом месте хорда разойдется по трем улицам: Горбунова в строну МКАД, а также на Толбухина и Кубинку на юг в сторону Можайки с односторонним движением в каждом случае.
  •  © ic.pics.livejournal.com
20.
  •  © ic.pics.livejournal.com
21.
  •  © ic.pics.livejournal.com
22. Вот здесь хорошо видно, как хорда расходится «в штаны»
  •  © ic.pics.livejournal.com
23. Улицы Толбухина и Кубинка пересекают Можайское шоссе под эстакадой и превращаются в Вяземскую и Витебскую соответственно.
  •  © ic.pics.livejournal.com
24. Витебская ул слева, Вяземская справа и между ними Сколковское шоссе.
  •  © ic.pics.livejournal.com
25. Вот как все сложно. Если я не ошибаюсь, хорда идет по Витебской и Вяземским улицам, и дальше снова объединяется в одну дорогу, именуемую пока Проектируемым проездом № 1901. А Сколковское шоссе уходит к МКАДу.
  •  © ic.pics.livejournal.com
26. Проектируемый проезд № 1901, новый мост через реку Сетунь и разворотная эстакада.
  •  © ic.pics.livejournal.com
27. Сверху эстакада выглядит особо интересно. Это пересечение СЗХ и Троекуровского проезда.
  •  © ic.pics.livejournal.com
28. Дальше дорога сливается Рябиновой улице и все это называется одной большой развязкой Северо-Западной хорды, Рябиновой улицы и Троекуровского проезда.
  •  © ic.pics.livejournal.com
29.
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30. А это немного другой участок, транспортная развязка на пересечении Аминьевского шоссе с улицей Генерала Дорохова.
  •  © ic.pics.livejournal.com
31. Расширенная улица Генерала Дорохова станет частью южного дублера Кутузовского проспекта.
  •  © ic.pics.livejournal.com
Так это место выглядело полтора года назад.
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
Схема южного дублера Кутузовского проспекта.
  •  © ic.pics.livejournal.com
32. То есть новая трасса через промзоны Очаково пройдет примерно так.
  •  © ic.pics.livejournal.com
33. Дублер и Аминьевское шоссе. Слева в кадре видна стройплощадка одноименной станции метро Большой кольцевой линии.
  •  © ic.pics.livejournal.com
34. Готовый участок южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Мосфильмовской улицы.
  •  © ic.pics.livejournal.com
35. При этом к Мосфильмовской улице выполнены только съезды с дублера.
  •  © ic.pics.livejournal.com
36.
  •  © ic.pics.livejournal.com
37. А сам южный дублер только еще строится. Трасса пойдет рядом с железнодорожными путями Киевского направления.
  •  © ic.pics.livejournal.com
38. Пока готова вот такая загогулина )
  •  © ic.pics.livejournal.com
39. Здесь хорошо видна железная дорога Киевского направления и съезд на Мосфильмовскую улицу.
  •  © ic.pics.livejournal.com

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Москва, дороги
  • Нет аватара Мафусаил
    29.07.1809:47:07

    Реально ситуация с развилками и всякими хордами в Москве меняется в лучшую сторону! Я в Москве с того момента как Сабянин стал ГРАДОначальником! И дело даже не в бюджетах, а в людях! На моих глазах Москва менялась меняется по настоящее время! +++

    #1056467
  • Нет аватара Константин Буцык
    29.07.1812:21:38

    Реально сейчас намного проще стало передвигаться по Москве на автомобиле, таких градоначальников клонировать надо

    #1056489
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