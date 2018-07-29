Самый большой самосвал России: появилось видео испытаний ТОНАР-7501

Пресс-служба машиностроительного завода «Тонар», расположенного в Московской области, сообщает, что самый большой российский самосвал ТОНАР-7501 приступил к испытаниям на угольном разрезе Кузнецкого бассейна. Соответствующий ролик появился на видеохостинговой площадке Youtube.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/6oa5JZKf7iI

Испытания стартовали в начале июля: завод отправил своего 60-тонного внедорожного гиганта на один из карьеров Кемеровской области. Тестирование призвано показать возможности самосвала в реальных условиях. ТОНАР-7501 должен был отрабатывать по две смены по 11 часов, транспортируя уголь на расстояния до 380 километров ежедневно. Опубликованные результаты испытаний говорят о том, что самосвал прекрасно справляется с поставленной задачей.

Впервые уникальный для России самосвал был представлен в мае нынешнего года. ТОНАР-7501 с колесной формулой 6×4 заинтересовал немалое количество потенциальных покупателей. Новый грузовик стал совершенно новым проектом для завода, самосвал перенял от своего предшественника ТОНАР-45251 только кабину. Новинка обзавелась массивной и длинной рамой, мощными грузоподъемными мостами и силовой установкой. Благодаря 6-цилиндровому дизелю Cummins, работающему совместно с автоматической гидромеханической КПП, ТОНАР-7501 способен выдать 540 лошадиных сил и 2344 Нм.

Примечательно, что предшествующая модель завода ТОНАР-45251 не сильно отличается от новинки по снаряженной массе: 24,2 против 27,5 тонн. Хотя грузоподъемность нового самосвала увеличилась на целых 20 тонн. Добиться такого результата удалось за счет усиления подвески и установки мощных ведущих мостов.

Передняя часть самосвала оснащена традиционной пневнорессорной подвеской, зато сзади — ТОНАР может удивить уникальной подвеской на резиновых упругих элементах. Такая система позволяет распределять вертикальные нагрузки на мосты через упругие элементы, что делает подвеску куда более выносливой.