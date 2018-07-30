Ижорские заводы приступили к контрольной сборке корпуса реактора для 3 энергоблока АЭС Куданкулам



АЭС «Куданкулам»

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Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, приступили к контрольной сборке корпуса реактора для энергоблока № 3 АЭС Куданкулам (Индия) с внутрикорпусными устройствами.

В ходе контрольной сборки проверяется собираемость и взаимное расположение внутрикорпусных устройств относительно друг друга и относительно корпуса реактора. Результаты этой сложной технологической операции оценивает комиссия, в состав которой входят представители ОКБ «Гидропресс», АО «ВПО «ЗАЭС», АО «Атомстройэскпорт» и специалисты Ижорских заводов. Отметим, что контрольная сборка корпуса реактора с внутрикорпусными устройствами и крышкой верхнего блока является одним из заключительных этапов в процессе изготовления корпуса реактора перед отгрузкой заказчику.

Контракт на поставку оборудования третьего энергоблока был подписан в августе 2015 года, а оборудование для четвертого энергоблока Ижорские заводы изготавливают в соответствии с договором от июня 2016 года. Согласно контрактам, Ижорские заводы изготовят и поставят на строящуюся вторую очередь атомной станции два комплекта оборудования, включающего корпус реактора ВВЭР-1000 с внутрикорпусными устройствами и блоком верхним, компенсатор давления и главный циркуляционный трубопровод, кольца опорное и упорное, детали главного уплотнения, образцы-свидетели, а также приспособление для центровки блока верхнего. Часть оборудования уже изготовлена и отгружена заказчику. Так, в этом году Ижорские заводы отгрузили для третьего энергоблока АЭС Куданкулам компенсатор давления, кольца опорное и упорное, приспособления для центровки блока верхнего и ряд другого оборудования.

Ижорские заводы — одно из старейших промышленных предприятий России, основанное в 1722 году по указу Петра I. Сегодня Ижорские заводы — это современное машиностроительное предприятие, проектирующее и изготавливающее оборудование для объектов использования атомной энергии, химического и нефтяного машиностроения.