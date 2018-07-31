В Мечетлинском районе Республики Башкортостан открылся восстановленный кирпичный завод

27 июля в селе Малоустьикинское Мечетлинском района после реконструкции открылся кирпичный завод.

Мечетлинский кирпичный завод основан в 1978 году. Простаивал с 2012 года.

Силами инвестора — предприятия «Уралстройкерамика» завод восстановлен, и расширен. Для производства приобретено газовое оборудование, произведен текущий ремонт зданий, проведена работа по благоустройству территории. Суммарный объем инвестиций превысил 18 млн. рублей.

Возобновленное производство позволит обеспечить новыми рабочими местами порядка 120 человек.

Максимальная производственная мощность — 10 млн тонн кирпича в год.

«До сегодняшнего дня на северо-востоке Башкортостана не было ни одного кирпичного завода. При строительстве, даже хотя бы для того, чтобы просто выложить печь, люди вынуждены были использовать завозной кирпич. Приходилось переплачивать, и везти его из Свердловской области, других регионов страны», — рассказали в администрации Мечетлинского района.

— В настоящее время в республике реализуется 6 приоритетных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих и создание новых производств строительных материалов: строительство завода по производству белого цемента, сухих и готовых строительных смесей и карбоната кальция в Абзелиловском районе; строительство завода по производству цемента в г.Сибай; организация производства керамзитового гравия в Салаватском районе; строительство цеха по переработке природного камня, — отметили в Госстрое РБ .