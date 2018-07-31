Оптоволоконный кабель связи проложили от Южно-Сахалинска до островов Итуруп и Кунашир

«Ростелеком» завершил прокладку оптоволоконного кабеля связи по дну Охотского моря от Южно-Сахалинска до островов Итутуп и Кунашир и продолжает тянуть его к Шикотану. Об этом президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил 31 июля.

«Мы уже прошли экватор проводимых работ, почти завершив одну из наиболее сложных операций — прокладку кабеля по дну Охотского моря. Сейчас в течение нескольких месяцев нам предстоят работы на суше, когда специалисты организации помимо подключения необходимого технологического оборудования к новой линии связи займутся плановой заменой старых сетей в Курильске, Южно-Курильске и Крабозаводском», — цитирует Осеевского пресс-служба правительство островного региона. Он уточнил, что трасса кабеля уже проложена от областного центра по дну Охотского моря до островов Итуруп и Кунашир, а судно продолжает прокладку линии до Шикотана.

Строительство линии пропускной способностью 40 Гбит/сек идет в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы». Исполнителем проекта выступает компания «Ростелеком», которая в предыдущие годы успешно подключила остров Сахалин, Камчатку и Магадан. Общая протяженность новой линии связи должна составить 850 км.

Как отметили специалисты «Ростелекома» на встрече, после завершения всех работ тарифная политика для жителей Курильских островов изменится. Цены на интернет-связь приблизятся к среднестатистическим безлимитным тарифам, действующим на острове Сахалин.

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