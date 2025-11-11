Введена 1 000-я базовая станция «Булат»
Мобильная связь и быстрый доступ в интернет стали доступны жителям деревни Ключи Черемховского района Иркутской области. «Ростелеком» в партнерстве с мобильным оператором Т2 запустил в населенном пункте юбилейную 1 000-ю базовую станцию от компании «Булат» в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).
Базовые станции «Булат» поддерживают две технологии одновременно — 2G/GSM для голосовой связи и 4G/LTE для высокоскоростного мобильного интернета. Система управления и программное обеспечение являются полностью отечественной разработкой. Строительство таких объектов происходит хорошими темпами: ровно три месяца назад в селе Петрово-Хутарь Курской области была запущена 500-я станция, а сегодня в эфире уже 1000-я — в Ключах.
