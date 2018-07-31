В Хабаровском крае открылся Научно-образовательный центр робототехники

В Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония открытия Научно-образовательного центра «Промышленная робототехника и передовые промышленные технологии».

Он расположен в учебном корпусе Комсомольского государственного университета (КнАГУ) и станет крупнейшим на Дальнем Востоке центром промышленной автоматизации и робототехники.

Центр промышленной робототехники занимает 210 квадратных метров. Классы оснащены современными учебными стендами, промышленными роботами, а также вспомогательным технологическим оборудованием, в том числе установкой оптоволоконного лазера российской компании IPG.

На создание центра выделено около 50 млн рублей из средств федерального бюджета. Открытие технологичной площадки обеспечит реализацию образовательных инженерных программ, разработку и опытную эксплуатацию новых технологических решений для предприятий края. Здесь также планируется наладить проектирование и изготовление технологических комплексов на основе роботизированного производств.