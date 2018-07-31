Газпром нефть создала Технологический центр «Бажен»



Пальяновское месторождение. ХМАО

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Газпром нефть создала в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) дочку — Технологический центр Бажен. Основной задачей центра станет формирование комплекса коммерчески эффективных российских технологий для освоения баженовской свиты.

Технологический центр «Бажен» станет открытой отраслевой площадкой, которая позволит объединить усилия нефтегазовых и нефтесервисных компаний, научного сообщества, инвесторов и государства. Создавать и тестировать технологии на Пальяновском участке смогут все участники, включая нефтяные компании, производителей оборудования и разработчиков инноваций.

Центр был зарегистрирован в июле 2018 г. Портфель активов центра будет сформирован из участков недр, находящихся на балансе Газпромнефть-Хантос.

Для любознательных напомним, что баженовская свита представляет собой группу нефтематеринских горных пород (свиту), выявленная на территории около 1 млн км2в Западной Сибири. Свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. В баженовской свите сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов.

По прогнозным оценкам объем возможных извлекаемых ресурсов углеводородов в баженовской свите достигает 18-60 млрд т. Оптимистичная оценка предполагает, что ресурсы баженовской нефти могут составлять 100-170 млрд т. В настоящее время добыча на Бажене составляет менее 1 млн т/год нефти, а коммерческих эффективных разработки этих запасов не создано.

Баженовский кластер составят Пальяновская площадь Красноленинского месторождения, 5 участков недр Няганской группы и 3 участка недр Салымского месторождения. Все эти участки недр имеют хорошие перспективы работы с запасами баженовского горизонта.

Газпром нефть считает поиск методов разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти в России своим стратегическим приоритетом. Своей стратегической задачей компания видит максимальное сокращение себестоимости добычи баженовской нефти. Более краткосрочная тактическая цель заключается в подборе оптимальных технических решений.

Реализацию проекта разработки комплекса отечественных технологий эффективного освоения баженовской свиты компания инициировала в мае 2017 г. На данный момент проект имеет статус национального.

В рамках проекта Бажен формируется пул нефтяных компаний, научно-исследовательских и сервисных организаций, производителей промышленного оборудования, заинтересованных в решении задачи. На сегодня проект Бажен насчитывает более 20 партнеров-участников.

Газпром нефть планирует инвестировать в его реализацию около 7,5 млрд руб, рассчитывая начать коммерческую добычу баженовской нефти уже в 2025 г. Ожидается, что к этому времени, благодаря созданному в рамках проекта Бажен комплексу технологий, Газпром нефть сумеет нарастить добычу углеводородов из залежей баженовской свиты до 2,5 млн т/год.

Видео «Технологии разработки баженовской свиты» youtu.be/7j9-5yq7kR4