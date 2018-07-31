Первую очередь терминально-логистического центра «Восточный» запустили в Подмосковье

В настоящее время построена контейнерная площадка, организован временный въезд, проведена реконструкция и удлинение шести железнодорожных путей и укладка трех путей необщего пользования. Также планируются возведение второй площадки для разгрузки контейнеров, производственных цехов, склад и депо. Терминал сможет принимать по 10-12 поездов в сутки.

По официальной информации, ТЛЦ «Восточный» занимает площадь более 100 га и предназначен для обработки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в рамках транспортного коридора «Новый шелковый путь». Реализация проекта предполагает четыре этапа. После завершения всех работ комплекс будет включать в себя современный контейнерный терминал с двумя площадками, парк погрузочно-разгрузочной техники, административно-хозяйственный и офисный комплекс, складские сооружения общей площадью 300 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект составляет 15 миллиардов рублей, всего к 2023 году будет создано 1 тысяча рабочих мест.