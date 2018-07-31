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Транспорт и логистика

Первую очередь терминально-логистического центра «Восточный» запустили в Подмосковье

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В настоящее время построена контейнерная площадка, организован временный въезд, проведена реконструкция и удлинение шести железнодорожных путей и укладка трех путей необщего пользования. Также планируются возведение второй площадки для разгрузки контейнеров, производственных цехов, склад и депо. Терминал сможет принимать по 10-12 поездов в сутки.

По официальной информации, ТЛЦ «Восточный» занимает площадь более 100 га и предназначен для обработки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в рамках транспортного коридора «Новый шелковый путь». Реализация проекта предполагает четыре этапа. После завершения всех работ комплекс будет включать в себя современный контейнерный терминал с двумя площадками, парк погрузочно-разгрузочной техники, административно-хозяйственный и офисный комплекс, складские сооружения общей площадью 300 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект составляет 15 миллиардов рублей, всего к 2023 году будет создано 1 тысяча рабочих мест.

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http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/gubernator-s-direktorom-oao-rzhd-zapustili-pervuyu-ochered-tlc-vostochnyi-v-bogorodskom-okruge

логистика, Московская область
  • Нет аватара termometrix
    31.07.1818:52:25

    И Свияжский мультимодальный комплекс в Татарстане надо полностью завершить,по маршруту Азия-Европа лучше организовать целую логистически-производственную цепь,где например транзитных полуфабрикатов будут доделывать или начинать на нашу территорию и.т.д., льготы могут простимулировать этот процесс.Создать разные производственные цепочки российско-инностранной продукции.

    Отредактировано: termometrix~20:37 31.07.18
    #1057025
    • A_SEVER A_SEVER
      31.07.1823:21:05

      Свияжский мультимодальный комплекс в Татарстане надо полностью завершить
      Его построили, но увы — он оказался не востребован грузовыми компаниями.

      #1057089
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