Строительство траулера проекта 03095 на ЛСЗ «Пелла»

Сентябрь 2017 года:



© Фото автора (A_SEVER)

Май 2018 года:



© Фото автора (A_SEVER)

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 3730 т.

Дедвейт: 1400 т.

Главные размерения: длина — 70 м, ширина — 13.5 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода: 14.5 узлов

Экипаж: 60 человек

Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет выпускать 100 тонн мороженной рыбной продукции, 20 тонн рыбного филе и 60 тонн рыбной муки ежесуточно.

Для хранения готовой продукции судно имеет 2 трюма:

морозильный рыбный трюм (объём 1400 куб.м, температура -30°С)

трюм рыбной муки (объём 230 куб.м, температура +18°С)