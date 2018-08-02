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Новые заводы и цеха

В селе Красный Яр Саратовской области открылось швейное предприятие «Грация»

  •  © saratov.gov.ru

В селе Красный Яр Энгельсского района Саратовской области открылось предприятие «Грация», на котором делают медицинскую одежду. Частный инвестор вложил около 12 млн руб. на организацию швейного производства в отремонтированном им здании бывшего профлицея. План по штату — 90 чел. (в две смены) со средней зарплатой 20 тыс. Проектная мощность — 10 тыс. изделий в месяц, планируемая выручка — 75 млн в год.

По словам директора предприятия Леонора Нугаева, в планах — расширить производство и организовать в рамках второй очереди проекта еще один пошивочный цех.

  •  © saratov.gov.ru
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http://saratov.gov.ru/news/valeriy_radaev_pozhelal_uspekhov_kollektivu_novogo_shveynogo_predpriyatiya_v_s_krasnyy_yar_/

Саратовская область, швейное предприятие Грация
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