

Экспедиционный отряд оправится на Новую Землю

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Стартовал третий этап комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Новая Земля. 31 июля техника экспедиционного отряда в составе пяти двухзвенных снегоболотоходов была погружена в десантный корабль «Георгий Победоносец» в губе Грязная Кольского залива.

Этот рейд объединит в себе основные особенности первых двух этапов экспедиции. Так, на борту БДК «Георгий Победоносец» экспедиционный отряд посетит ключевые точки истории освоения Новой Земли: губу Крестовая, залив Русская Гавань, мыс Желания и Ледяную Гавань.

Также будут проводиться наземные исследования. Основным из них станет пересечение Северного острова Новой Земли по маршруту Губа Крестовая — залив Незнаемый, впервые пройденному Владимиром Русановым 110 лет назад в 1908 году. Далее, в заливе Русская Гавань экспедиционный отряд исследует маршруты выхода на ледниковый купол Северного острова, а также установит мемориальный знак в память о заходе в Русскую Гавань отряда подводных лодок Северного флота под командованием Константина Душенова в 1936 году.

Мероприятия третьего этапа экспедиции завершатся переходом от мыса Желания до Ледяной Гавани. Тем самым будет почтена память первопроходцев и исследователей Новой Земли Виллема Баренца, Георгия Седова, Владимира Визе, Михаила Павлова, Михаила Ермолаева, Владислава Корякина.

В подготовке этого этапа «Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Новая Земля» активное участие принимали сотрудники Института географии Российской академии наук. Данные, предоставленные учеными отдела гляциологии Института, позволили выбрать наиболее оптимальные маршруты выполнения задач. Североморцы в ходе экспедиции планируют выполнить гляциологические исследования по рекомендациям и в интересах Института географии Российской академии наук. Таким образом, Северный флот восстанавливает заложенные еще в XIX веке добрые традиции взаимодействия военных моряков и ученых Российской академии наук.

Третий этап экспедиции организован при участии Российского географического общества.