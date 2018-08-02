В Калтасинском районе Башкирии приступили к строительству животноводческого комплекса

1 августа в Калтасинском районе было положено начало строительству животноводческого комплекса.

Инвестиционный проект ООО «Победа» подразумевает расширение производства и переработки молока на предприятии, его общая стоимость — 2 млрд 300 млн рублей. Предполагается создание 170 новых рабочих мест. Срок реализации масштабного проекта — с 2018 по 2025 год.

Проект будет реализован на территории трех соседних районов — Калтасинского, Бураевского и Янаульского, в его рамках, до 2021 года, планируется строительство трех животноводческих ферм в Калтасинском и Бураевском районах, с общим поголовьем — 5000 коров, а также — завода по изготовлению твердых сыров в городе Янаул.

В настоящее время на площадку, где будет осуществляться первая очередь строительства животноводческого комплекса, уже заехал подрядчик: подвезена техника, протянута линия электропередач, поставлены вагончики для рабочих.

Для реализации проекта подобран удачный земельный участок, с хорошей логистикой, получены положительные заключения государственной экспертизы, разрешение на строительство, проведены работы по планировке, заключены договора подряда и поставки оборудования.

В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы по первой очереди проекта. Определены генподрядчик строительства, поставщик доильного оборудования. Подготовлен земельный участок общей площадью 70 га, получено разрешение на строительство, а также выделены земли под кормопроизводство — около 15 тыс. га.