Кого Россия кормит зерном? (часть 1: второстепенные злаки)

В нынешнем десятилетии Россия сильно укрепила свои позиции на мировом зерновом рынке. С 2014 г. она неизменно входит в пятёрку ведущих экспортёров. В 2017 г. Россия благодаря двум подряд рекордным урожаям впервые в новейшей истории заняла второе место в мире — с рекордным для себя результатом 43,3 млн т, уступив только США (90 млн т). В 2018 г., несмотря на (пока) более скромный урожай, экспорт должен получиться не ниже прошлогоднего: за 7 месяцев экспортировано около 30 млн т, прибавить за оставшиеся пять ещё 15 млн т более чем реально.

Доля России в мировом экспорте зерна сейчас составляет примерно 10%. С учётом «закрытого» характера некоторых товаропотоков (например, 50-60 млн т торгуется внутри ЕС под защитой квот) доля повышается до 12-13%. Но для многих стран значимость России гораздо больше. Разберёмся, кому и насколько важно российское зерно. Приоткрывая завесу «тайны» — многим и весьма. Причём порой достаточно неожиданно.

Начать обзор хотелось бы со второстепенных злаков: они не на слуху, но здесь немало интересного. Итак, по порядку.

Рис

Рис, конечно же, относится к трём главным злакам, но для России он — второстепенный, поэтому мы его рассмотрим в этой части анализа. Но идти здесь он будет первым, так как именно его экспорт наиболее существенен в абсолютном выражении. Существенные объёмы российский экспорт риса приобрёл в 2009 г., превысив 100 тыс. т, а в 2012 г. достиг своего абсолютного максимума — 366 тыс. т (1/3 урожая!). Сейчас Россия экспортирует в среднем 200 тыс. т риса в год, что составляет около 0,5% мировой торговли. В списке стран-экспортёров мы находимся в конце второго десятка — неплохо для холодной северной страны (по производству, кстати, мы в конце четвёртого десятка).

Главным покупателем российского риса выступает Турция. Поставки — от 40 до 100 тыс. т в год. Роль России в турецком импорте — 15-30%, в потреблении — 5-8%.

На второе место в 2017 г. вышла Бельгия, куда ушло 30 тыс. т. Это составило 5% бельгийского импорта. Какую часть потребления, сказать сложно, так как половину ввозимого риса Бельгия перепродаёт.

До того второе место занимала Туркмения, куда отгружалось 25-30 тыс. т, но в 2017 г. поставки упали до 12 тыс. т. На протяжении нескольких лет Россия обеспечивала 2/3 видимых поставок риса в Туркмению, но в текущем году экспорта почти нет.

Крупным покупателем до недавнего времени был Казахстан, но теперь экспорт туда снизился с 20-30 тыс. т до 6-10 тыс. т. Однако доминирующее значение России в импорте Казахстана сохраняется: 75-85%.

Важным покупателем стабильно выступает Азербайджан, куда отгружается в среднем 12 тыс. т риса в год. Доля России — около 15% импорта.

Кратно за несколько лет возросли поставки в Монголию (17 тыс. т в 2017 г.), на рынке которой мы опередили Китай и Вьетнам, обеспечив в 2017 г. половину монгольского импорта (и, соответственно, потребления).

В существенных объемах (по несколько тысяч тонн) российский рис последние два-три года стабильно поставляется в Сирию, Великобританию, Белоруссию, Ливан, Китай, Молдавию, Албанию, Украину, Киргизию, Испанию, Таджикистан, в 2017 г. в числе заметных покупателей впервые возникла Швейцария (это данные непосредственно швейцарской статистики).

Просо

По экспорту проса Россия в 2010-е гг. стабильно входит в число ведущих стран, в последние несколько лет поставки составляют 70 тыс. т в год или 15-20% мировой торговли. Главные рынки сбыта — Турция и Иран.

Российский экспорт проса в Турцию колеблется от 15 до 50 тыс. т в год, однако Турция отмечает у себя не более 10 тыс. т. В других странах наш товар не «всплывает», поэтому, скорее, имеет место классификационная ошибка в Турции (фиксируют другим кодом), но возможен и вариант с отгрузкой части товара через Турцию в Ирак (на рубеже 2000-х и 2010-х гг. много проса в Ирак отгружала Украина, но потом поставки прекратились). В любом случае, для Турции Россия — доминирующий поставщик. Поставки в Иран за несколько лет выросли с нуля до 22 тыс. т, а доля России превысила 90%.

В существенных количествах (по 1-5 тыс. т) российское просо регулярно поставляется в Пакистан, Германию, Бельгию, Таиланд, Польшу, ОАЭ, Израиль, Азербайджан, эпизодически — некоторым другим странам (например, Бразилии, Вьетнаму, Украине, Канаде). В 2017 г. Россия обеспечила 100% импорта проса Азербайджана, 25% - Пакистана, 20% - Израиля и Таиланда, около 15% - Германии и Польши.

Гречиха

В мировой торговле гречихой Россия в последние годы выступает одним из главным экспортёров, в 2015 и 2017 гг. мы занимали 1-е место. Экспорт колеблется от 20 до 50 тыс. т в год. Наиболее крупным покупателем выступает Литва (10-15 тыс. т), которой мы обеспечиваем 80% импорта, но почти всю ввозимую гречку Литва перепродаёт в Польшу, Францию, Италию и Германию (полагаю, отсортированной и фасованной). Украина, в зависимости от собственного урожая, ввозит из России от 2 до 13 тыс. т гречки, доля России в импорте — 80-100%. Япония закупает 5-10 тыс. т российской гречки или 10-20% импорта. Прямые поставки в Польшу составляют ¼-1/2 её импорта (2-7 тыс. т в год). Кроме того, Россия — единственный источник для покрытия дефицита гречки в Казахстане и Белоруссии и, последние два года, доминирующий снабженец Сербии, которая распробовала её (или это наши туристы?).

Сорго

Сорго, выращиваемое во многих развивающихся странах как пищевой злак, в мировой торговле представлено как кормовое зерно. В России эту теплолюбивую культуру собирают в небольшом объёме, однако с 2013 г. урожаи резко выросли. Тогда же сформировался и заметный экспорт — порядка 35 тыс. т в год. Это менее 0,5% мировой торговли, где доминируют США, но главному нашему покупателю — Италии — мы обеспечиваем 30% импорта (20-25 тыс. т в год), второму — Турции — в среднем 40% (5-7 тыс. т), третьем — Израилю — примерно 20% (5 тыс. т).

Рожь

Экспорт ржи из России очень нестабилен: то 30-50 тыс. т, то резкий всплеск до 100 тыс. и больше, то почти нет (как, например, в 2016 г.). Главные покупатели — Испания, Германия и Латвия, но ввиду нестабильности как нашего экспорта, так и импорта этих стран (рожь — реально малозначимый злак в торговле), говорить о значимости не приходится.

Овёс

Мировая торговля овсом невелика — порядка 3 млн т в год, из которых половину формируют поставки Канады в США. Экспорт России на этом фоне очень скромен — порядка 15 тыс. т, но зато мы — единственный поставщик для Монголии, куда идёт более половины российских поставок.





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Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, ITC Trade Map, UN COMTRADE и ФАО.