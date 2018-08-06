В Свердловской области появилось первое производство полимерных композиционных материалов

Уральский производитель полипропиленовых труб и фитингов, ООО «ПК-Контур», запустил единственное в Свердловской области производство полимерных композиционных материалов, которые применяются в производстве напорных труб, бытовой техники, автокомпонентов, электротехники, пластиковой упаковки и пр. Новым производством управляет специально созданная дочерняя компания «Контур-Композит»; объем инвестиций в проект превысил 160 млн. рублей. На проектную мощность предприятие планирует выйти уже через 2 года.





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Реализацию проекта ПК «Контур» начала в 2016 году. Тогда главной целью компании было обеспечение композиционными материалами собственного производства. Однако, как отметил заместитель директора по развитию «Контур-Композит» Данила Котельников, почти сразу возникла идея о диверсификации рынка сбыта.





© Фото из открытых источников

«Мы поняли, что в регионе есть большой спрос на композиционные материалы со стороны производителей труб, упаковки, электротехники и пр. Но закупать их приходится у крупных игроков, цены которых лишь незначительно отличаются от зарубежных при более низком качестве. Второй вариант — дорогой импорт, — говорит Данила Котельников. — Своим производством мы намерены полностью удовлетворить местный спрос и, в перспективе, выйти на российский рынок».

К настоящему моменту компания «Контур-Композит» построила новый производственный цех площадью 1,4 тыс. кв.м., доведя общую площадь собственных промышленных объектов до 9,5 тыс. кв.м, запустила 9 производственных линий, лабораторию контроля качества и дополнительную трансформаторную подстанцию. Запуск еще одной линии намечен на октябрь 2018 г. Штат сотрудников составляет 200 человек. Основные виды продукции — кабельные материалы, стеклонаполненный полипропилен и меловые добавки для производства полиэтиленовой упаковки.





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«Сегодня мы выполняем небольшие объемы заказов, так как главная цель — через промышленные испытания придать материалам нужные заказчикам свойства, довести качество до максимально высокого уровня. К 2020 году, когда проект начнет работать в полную силу, годовой объем поставок стеклонаполненного полипропилена увеличится более чем в 2 раза, с 500 до 1,2 тыс. тонн. Поставки кабельных материалов в пересчете на год составят порядка 1,5 тыс. тонн, меловых добавок — 300 тонн», — рассказал Никита Котельников.

В дальнейшем «Контур-Композит» планирует не только повышать объемы поставок, но и заняться выпуском наукоемкой продукции для основного производства ПК «Контур» — специальных полимерных труб из негорючих материалов.