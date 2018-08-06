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Фотофакты

Строительство терминала для круизных судов и паромов в Калининградской области

Апрель 2018 года:

  •  © Фото из открытых источников

Август 2018 года:

  •  © Фото из открытых источников

В городе Пионерский (Калининградская область) идёт строительство международного морского терминала для паромов и круизных судов. Строительство терминала началось в феврале этого года.

Формирование искусственной территории для размещения терминала:

  •  © Фото из открытых источников

Строительство ограждающей стенки из труб:

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Строительство нового причала для круизных судов:

  •  © Фото из открытых источников

Демонтаж части существующего восточного мола:

  •  © Фото из открытых источников

Фото с сайта bolwerk.ru

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Калининградская область, Пионерский, причал, круизы
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