Строительство терминала для круизных судов и паромов в Калининградской области

Апрель 2018 года:



© Фото из открытых источников

Август 2018 года:



© Фото из открытых источников

В городе Пионерский (Калининградская область) идёт строительство международного морского терминала для паромов и круизных судов. Строительство терминала началось в феврале этого года.

Формирование искусственной территории для размещения терминала:



© Фото из открытых источников

Строительство ограждающей стенки из труб:



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Строительство нового причала для круизных судов:



© Фото из открытых источников

Демонтаж части существующего восточного мола:



© Фото из открытых источников

Фото с сайта bolwerk.ru