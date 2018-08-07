На Стойленском ГОКе приступил к работе новый 15-кубовый экскаватор

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На Стойленском ГОКе (Белгородская обл., входит в Группу НЛМК) приступил к работе новый 15-кубовый экскаватор. Он будет отгружать руду в железнодорожные думпкары для отправки на обогатительную фабрику. Технику приобрели в рамках проекта развития карьера и увеличения объемов добычи кварцитов.

Новый экскаватор ЭКГ-15М производства ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова оснащен бортовым компьютером, который контролирует основные параметры работы. Выносные видеокамеры позволяют отслеживать окружающую обстановку на мониторах, установленных в кабине машиниста. Машинный зал экскаватора имеет систему автоматического пожаротушения.

Масса новой техники — 700 тонн. Ковш объемом 15 кубических метров позволяет грузить железнодорожные составы в 1,5 раза быстрее, чем это делают машины с объемов ковша 12 м3. В смену экскаватор отгружает до 16-17 железнодорожных составов массой 1000 тонн руды каждый.

Всего в карьере Стойленского ГОКа сегодня работают 42 экскаватора различной модификации.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9cw_DTQGCHs