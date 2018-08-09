Завод «Уралкерамика» в Екатеринбурге запустил новую линию и представил новые продукты

Запущенная линия будет производить более 2,5 млн. м2 керамогранита в год. Примененные современные технологии позволили не только усовершенствовать продукцию, но и расширить направления деятельности завода.

Завод представил очередные коллекции под брендом «Alma Ceramica». В ближайшее время в продажу поступят двадцать пять коллекций высококачественной керамической плитки, а также керамогранит — новый продукт завода.

Облицовочная и напольная керамическая плитка, керамогранит, элементы декора — высокотехнологичные продукты завода под торговой маркой «Alma Ceramica», которые создадут цельную картину на любой поверхности и позволят воплотить в реальность любой проект.

Коллекция «Roxana»





© uralceramica.ru

Коллекция «Stail»

Каждая из коллекций представляет собой сплетение неповторимых узоров и картин, от геометрического минимализма до утонченного цветочного орнамента. Используются плоские поверхности и рельефные фактуры, теплые оттенки и изящные декоры. Сочетание полотен керамической плитки с бордюрами и элегантными вставками привнесут оригинальность в каждый интерьер и реализуют самые смелые творческие замыслы.





© uralceramica.ru

Коллекция «Selin»





© uralceramica.ru

Коллекция «Teona»