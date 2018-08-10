Строительство Крымского моста — было и стало
Фото Станислава Забурдаева, Алексея Мкртчяна и с сайта most.life
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Фото Станислава Забурдаева, Алексея Мкртчяна и с сайта most.life
10.08.1811:07:08
10.08.1811:13:38 На счёт ландшафта не знаю, а страна действительно стремительно меняется!
10.08.1811:52:29
10.08.1811:42:49
10.08.1811:46:53 Думаю реально, тем более на первом этапе можно открыть один путь из двух.
10.08.1812:46:51
10.08.1812:36:24
10.08.1813:12:52
10.08.1813:16:20
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