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Фотофакты

Строительство Крымского моста — было и стало

Июль 2017 года:

  •  © Фото из открытых источников

Июль 2018 года:

  •  © Фото из открытых источников

Июль 2017 года:

  •  © Фото из открытых источников

Август 2018 года:

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Фото Станислава Забурдаева, Алексея Мкртчяна и с сайта most.life

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Крым, Керчь, Крымский мост, было и стало
  • Нет аватара kostya251189
    10.08.1811:07:08

    Так и хочется взять и процитировать фразу из ДМБ: «Пока противник рисует карты, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда наступает время атаки противник теряется на незнакомой поверхности, и приходит в полную не боеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия!»

    Отредактировано: kostya251189~11:07 10.08.18
    #1059199
    • A_SEVER A_SEVER
      10.08.1811:13:38

      мы меняем ландшафты
      На счёт ландшафта не знаю, а страна действительно стремительно меняется!    

      #1059200
    • Нет аватара Wasser
      10.08.1811:52:29

      надеюсь вы будете солдатом

      #1059209
  • Нет аватара Dance
    10.08.1811:42:49

    Сравнивая темпы строительства, предположу что жд мост откроют к следующему тур.сезону

    #1059207
    • A_SEVER A_SEVER
      10.08.1811:46:53

      предположу что жд мост откроют к следующему тур.сезону
      Думаю реально, тем более на первом этапе можно открыть один путь из двух.

      #1059208
    • Нет аватара burovik
      10.08.1812:46:51

      и я даже знаю фамилию машиниста который поведет первый поезд.   

      #1059226
  • Badassgoliath Badassgoliath
    10.08.1812:36:24

    В фотошопе сделано! Лобзиком из фанеры выпилено! И куда там сваи бить? Там кран утонул! Все дельфины передохли! Грязевые вулканы! Не надо смирительную рубашку! Куда вы меня тащи…

    #1059223
    • CryNet CryNet
      10.08.1813:12:52

      Нашёл в Интернете. Что говорили укро-СМИ о Крымском мосте    

      Крымский мост построить невозможно, потому что, во-первых:

      — Его снесёт

      — Он уплывёт

      — Он улетит

      — Он упадёт

      — Он устанет

      — Он мухожук

      — Так не договаривались…

      Во-вторых, деньги на него давно разворовали:

      — На домик для уточки

      — На зелёные кроссовки

      — На недвижимость в Ницце

      — На перископ для донецких

      — На бронеподковы для бурятских

      — На ласты для чеченских

      — А нам не дали…

      В-третьих, строительство на самом деле не идёт, а то, что показывают:

      — Сделано на Мосфильме

      — Снято в Останкино

      — Нарисовано на Союзмультфильме

      — Нафейковано путинскими спамерами

      — Хакнуто русскими хакерами

      В-четвёртых:

      — Дамбы насыпают неэкологично

      — Сваи забивают криво

      — И вообще они ржавые

      — Варят неправильно. Правильно варить борщ, а не всякие там металлоконструкции

      — Своим строительством распугали рыбу, дельфинов и судовладельцев

      — Заткнули своим мостом весь Мариуполь

      В-пятых, мы его всё равно:

      — Повесим на гиляку

      — Снесём

      — Взорвём

      — Уроним

      — Подбросим

      — Просверлим у него в днище дырку и он утонет

      В-шестых, пусть платят компенсацию за:

      — Нарушение экологии

      — Нарушение судоходства

      — Нарушение водообмена

      — Нарушение теплообмена

      — Нарушение газообмена

      — Нарушение гривнообмена

      — И просто пусть платят

      В-седьмых, всё равно, когда мост построят, мы его отберём:

      — Целиком

      — Целиком вместе с Таманью

      — Целиком вместе с Кубанью

      — Отберём и сдадим в аренду

      В-восьмых, если отдавать не будут, подадим на них жалобу:

      — В Житомирский суд

      — В лигу сексуальных реформ

      — В Гаагский трибунал

      — В Нюрнбергский трибунал

      — В ООН

      — В межгалактическую лигу

      — В мостотрест

      — В котлонадзор

      — В спортлото

      В-девятых, может быть и не отберём, если:

      — Крым вернут

      — Все долги простят

      — Газ бесплатно поставлять станут

      — Угля сколько хотим отгрузят

      — Донецко-луганских нам на расстрел сдадут

      — Дань ежегодно платить будут

      — И каяться

      Гы.

      Отредактировано: CryNet~13:14 10.08.18
      #1059231
  • CryNet CryNet
    10.08.1812:54:51

    Великая стройка!

    #1059228
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