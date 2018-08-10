В Москве открыт проспект Лихачева и путепровод через МЦК на ЗИЛе

Москве открыт новый проспект Лихачева с путепроводом через Московское центральное кольцо на территории ЗИЛа.

Проспект Лихачева является центральной автодорожной магистралью ЗИЛа, его длина составляет порядка трех километров. Новый проспект возьмет на себя основные потоки автотранспорта, разгрузив тем самым набережные и местные улицы. Движение по проспекту будет организовано по двум-трем полосам в каждую сторону. Центральным инженерным сооружением проспекта является автодорожный путепровод через пути МЦК протяженностью почти километр со съездами и разворотом в подэстакадном пространстве.

Автодорожный путепровод через пути Московского центрального кольца является центральным сооружением проспекта. Его протяженность составляет 0,54 километра. В подэстакадном пространстве путепровод имеет съезды и развороты.

Новый парк «Тюфелева роща» расположен рядом с жилым комплексом «ЗИЛАРТ». Проект парка был разработан известным голландско-американским ландшафтным дизайнером и урбанистом Джерри Ван Эйком. В рамках проекта благоустроено десять гектаров общественного пространства. Высажено порядка 3,5 тысяч деревьев и кустарников, разбиты цветники площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Также парк украшает арт-объект в виде перголы длиной 1,3 километра, представляющий собой крытую прогулочную зону и смотровую площадку.