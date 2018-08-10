В Ростовской области модернизирован «Сыродельный завод «Семикаракорский»

10 августа в Семикаракорске Ростовской области после реконструкции окрылся «Сыродельный завод «Семикаракорский».

Инвестиции ГК «Фудлэнд» в реконструкцию завода составили 500 млн рублей.

— В рамках реконструкции на предприятии заменены восемь сыродельных ванн емкостью по 10 тонн каждая на шесть сыроизготовителей по 15 тонн каждый, приобретено другое оборудование. В результате модернизации мощность переработки молока выросла на 30%, с 440 тонн в сутки до 560 тонн.

Кроме того, модернизация позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции. «Если раньше мы выпускали сыры, которые формуются только насыпью, к примеру, российский «Тильзитер», то теперь будем выпускать сыры, которые формируются из пласта под наливом сыворотки — «Маасдам», «Гауда», «Голландский»», — сказал директор по производству А. Дахнович.

Он отметил, что отладка оборудования будет продолжаться еще в течение 2-3 месяцев.

В дальнейшей перспективе планируется автоматизировать на предприятии процессы формования, прессования и фасовки сыров.

Сырье на завод с этого года будет поставляться не только из Ростовской, но и из Воронежской области.

В прошлом году завод закупил 85 тыс. тонн сырья, 70-80% из которых поставили личные подсобные хозяйства региона. В 2018 году планируется закупить 100-110 тыс. тонн молока.

В 2017 году завод произвел более 11,5 тыс. тонн сыров (рост по сравнению с 2016 годом в 1,4 раза), 5,4 тыс. тонн сухой сыворотки (рост на 35%), 1 тыс. тонн сливочного масла (рост в 1,7 раза).

ОАО «Сыродельный завод «Семикаракорский» специализируется на производстве твердых и плавленых сыров, сухой деминерализованной сыворотки, сливочного масла и спредов.

Семикаракорский сыродельный завод наряду с Еланским маслосыркомбинатом (Волгоградская область) входит в группу компаний «Фудлэнд» (Москва).

В 2017 году Семикаракорский завод получил выручку в размере 3 млрд рублей (снижение по сравнению с 2016 годом на 3,1%), чистую прибыль 31 млн рублей (рост на 10,4%).