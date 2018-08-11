В депо «Солнцево» пришёл первый поезд метро

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В новое электродепо Московского метрополитена «Солнцево» пришёл первый поезд метро!

Старый состав из вагонов типа Еж, работавший ранее на Таганско-Краснопресненской линии, будет использоваться для накатки парковых путей и проверки работы системы сигнализации. Поскольку служебные соединительные ветки в депо ещё не готовы (проходка первого тоннеля была закончена лишь в июле), перегонка состава в депо осуществлялась по железной дороге и новому подъезному пути в районе платформы «Новопеределкино».





© Фото с сайта nashtransport.ru

Электродепо «Солнцево» предназначено для технического обслуживания и ремонта составов «Ока» Солнцевской линии метро, а также соединённого с ней участка Большой кольцевой линии. Открытие депо запланировано на осень этого года.

Фото andrey72 с сайта nashtransport.ru