В Коми открыта новая семейная ферма

В селе Усть-Кулом торжественно открыли новую семейную животноводческую ферму на 50 голов крупного рогатого скота.

Хозяйство Леонида Епова стало участником подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» и в 2016 году получило грант на строительство семейной животноводческой фермы в размере более 5 миллионов рублей. Общая стоимость проекта составила 9 миллионов рублей.

С вводом новой фермы в хозяйстве ждут повышения удоев молока, и планируют нарастить поголовье крупного рогатого скота. В планах главы фермерского хозяйства Леонида Епова до конца следующего года закупить 50 голов молодняка.

Новая ферма — единственная в селе Усть-Кулом. Совхоз давно закрыт, а другие хозяйства предпочли разместиться в окрестностях райцентра.

Как рассказал Леонид Епов, в июле 2016 началась стройка, само помещение возвели быстро — за два месяца. Затем процесс застопорился — не получалось взять кредит. На помощь пришло «Монди СЛПК», которое выделило ссуду на оборудование.

Сейчас ферма полностью готова и оснащена по современным стандартам: от автоматической подачи воды до уборки навоза.Пока в помещении постоянно живут только три телёнка, ещё девять коров на вольном выпасе.

Из коров двойных только четыре, но молока хватает всем соседям, остаётся на домашний сыр и творог.

— Взрослые коровы очень дорогие, поэтому купим трехмесячных телят и будем растить. Вложения окупятся через год, когда будем продавать молоко. Усть-Куломский молокозавод готов его приобретать.

В планах усть-куломца — взять в лизинг трактор. Сейчас убирать сено ему помогают соседи, у которых тоже КФХ.

Следующим этапом развития, по словам Леонида Епова, будет собственное производство по переработке и упаковке молока.