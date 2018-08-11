Отряд Северного флота вошёл в Средиземное море





© Фото из открытых источников

11 августа отряд кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Североморск» и танкера «Дубна» прошли пролив Гибралтар и приступили к выполнению задач в Средиземном море.

В настоящее время в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море находятся сторожевой корабль «Сметливый», ДЭПЛ Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино», большой десантный корабль «Азов» и морской тральщик «Турбинист» из состава Черноморского флота, а также МРК «Град Свияжск» и «Великий Устюг» из состава Каспийской флотилии.

Кроме того, сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» обеспечивает безопасность гражданского судоходства в районе Аденского залива.