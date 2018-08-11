Отряд Северного флота вошёл в Средиземное море
11 августа отряд кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Североморск» и танкера «Дубна» прошли пролив Гибралтар и приступили к выполнению задач в Средиземном море.
В настоящее время в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море находятся сторожевой корабль «Сметливый», ДЭПЛ Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино», большой десантный корабль «Азов» и морской тральщик «Турбинист» из состава Черноморского флота, а также МРК «Град Свияжск» и «Великий Устюг» из состава Каспийской флотилии.
Кроме того, сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» обеспечивает безопасность гражданского судоходства в районе Аденского залива.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
11.08.1818:35:01
11.08.1818:50:35 Предположу, что «Маршал Устинов» идёт менять «Москву», уходящую в ремонт.
11.08.1820:45:58
11.08.1820:58:38
11.08.1823:06:49
11.08.1823:28:27 В январе 2016 года крейсер своим ходом пришёл в Севастополь.
11.08.1820:47:58
11.08.1821:09:22 Фрегат «Адмирал Макаров» пока выполняет функции флагмана Балтийского флота.
11.08.1823:49:22
12.08.1800:36:58 Нет, тем более они поочерёдно встают на ремонт. Пока не начнут ремонтировать турбины, корабли так и будут стоять у стенок СРЗ. Зачем? Очередного «договорняка» с американцами пока не планируется.
12.08.1800:12:15
12.08.1800:15:24