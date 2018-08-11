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Армия и Флот

Отряд Северного флота вошёл в Средиземное море

  •  © Фото из открытых источников

11 августа отряд кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Североморск» и танкера «Дубна» прошли пролив Гибралтар и приступили к выполнению задач в Средиземном море.

В настоящее время в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море находятся сторожевой корабль «Сметливый», ДЭПЛ Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино», большой десантный корабль «Азов» и морской тральщик «Турбинист» из состава Черноморского флота, а также МРК «Град Свияжск» и «Великий Устюг» из состава Каспийской флотилии.

Кроме того, сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» обеспечивает безопасность гражданского судоходства в районе Аденского залива.

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ВМФ, боевая служба, Маршал Устинов, «Североморск», Северный флот
  • Нет аватара alex_uns
    11.08.1818:35:01

    Серьезные корабли в средиземке!!!

    А Североморску вообще там работы выше крыши))

    #1059489
    • A_SEVER A_SEVER
      11.08.1818:50:35

      Серьезные корабли в средиземке!
      Предположу, что «Маршал Устинов» идёт менять «Москву», уходящую в ремонт.

      #1059492
      • Нет аватара ivania
        11.08.1820:45:58

        На каком заводе планируется ремонт «Москвы»?

        #1059507
        • A_SEVER A_SEVER
          11.08.1820:58:38

          На Севморзаводе, хотя лучше бы он ушёл в Северодвинск — быстрее отремонтируют.

          Вопрос тому, кто поставил минус — хотите, чтобы «Москва» зависла в ремонте как «Алроса»?

          Отредактировано: A_SEVER~22:22 11.08.18
          #1059511
          • exhausted1987 exhausted1987
            11.08.1823:06:49

            Что-бы он ушел в Северодвинск, его сперва надо на ход поставить в Севморзаводе.

            Кстати, Алроса, говорят, уже зачислена на БФ… вроде, все сходится — на Балтике осталась одна Б-806, к ней прибавится еще одна лодка на «восьмерку», Б-871.

            #1059538
            • A_SEVER A_SEVER
              11.08.1823:28:27

              Что-бы он ушел в Северодвинск, его сперва надо на ход поставить
              В январе 2016 года крейсер своим ходом пришёл в Севастополь.

              Что, оба эшелона ГЭУ при стоянке в родной базе вышли из строя?

              #1059549
      • Нет аватара Lyudov
        11.08.1820:47:58

        А «Макаров» туда не собирается?

        Отредактировано: Lyudov~20:48 11.08.18
        #1059508
        • A_SEVER A_SEVER
          11.08.1821:09:22

          А «Макаров» туда не собирается?
          Фрегат «Адмирал Макаров» пока выполняет функции флагмана Балтийского флота.

          Логика подсказывает, что на Черноморский флот он пойдёт после возвращения домой «Ярослава Мудрого» и завершения боевой службы отряда Северного флота.

          А в следующем году одному из фрегатов ЧФ опять придётся идти на Балтику.

          #1059515
          • sergeyy1972 sergeyy1972
            11.08.1823:49:22

            А корветы с функцией флагмана на Балтике не потянут? Неустрошимый прописался на ремонте?

            История показала, что в случае конфликта флот на балтике запирается минами и сетями либо противником либо русскими. А фрегаты очень нужны в средиземке.

            Отредактировано: sergeyy1972~23:59 11.08.18
            #1059555
            • A_SEVER A_SEVER
              12.08.1800:36:58

              А корветы с функцией флагмана на Балтике не потянут?
              Нет, тем более они поочерёдно встают на ремонт.
              Неустрошимый прописался на ремонте?
              Пока не начнут ремонтировать турбины, корабли так и будут стоять у стенок СРЗ.
              А фрегаты очень нужны в средиземке.
              Зачем? Очередного «договорняка» с американцами пока не планируется.    

              #1059571
          • Владимир Данишевский Владимир Данишевский
            12.08.1800:12:15

            На Авиабазе говорят что он уйдет на ЧФ где-то около сентября,кстати, а где «Адмирал Горшков», на АБ были фотки в СД Северной Верфи норвежцы якобы «видели» его 4 августа в районе Дании после этого тишина.

            #1059561
    • Владимир Данишевский Владимир Данишевский
      12.08.1800:15:24

      Ну так в ближайшие недели намечается серъезный замес в «стране зеленых автобусов» поэтому усиление эскадры вполне логично скоро туда «Макаров» подойдет вот тогда…

      #1059564
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