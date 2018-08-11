Возрождение «Силанта»

Во Владимире происходит реанимация марки Silant. Несколько лет назад этот тракторомобиль стали выпускать в Великом Новгороде. И 500 машин бренда уже бегают по стране. Но в 2015 году производство свернули. Машина получилась сырая. Спрос на нее хоть и был, но не отбивал вложений в производство. Проблем добавил и кризис.

«Силанту», однако, представился еще один шанс во Владимире. Вдохнуть новые силы в обессилевший проект взялись специалисты ООО «НПК «Ева». Собственник выкупил технологию и перевел сюда производство. Сейчас владимирская компания — единственный производитель и правообладатель бренда Silant и его технологий. Перевод предприятия, оформление юридической документации, разработка и доведение до ума новых моделей «Силанта», их сертификация длились около двух лет. А с февраля этого года начались продажи первых владимирских «Силантов».

Во Владимире занялись доведением машины до ума, сделав из «Силанта» универсальный полноприводный многоцелевой грузовик-внедорожник. Заменили двигатель (сейчас в линейке «Силанта» используются движки ММЗ и китайские Cummins). Увеличили мощность до 150-160 л/с. Надежность в управлении и высокую проходимость обеспечивают мосты от ГАЗ-66 и короткая база. Грузоподъемность машины сначала подняли до 4 тонн, а сейчас сертификацию проходит пятитонник. Причем грузоподъемность удалось повысить без заметного удорожания производства всей конструкции, для чего пришлось доработать раму, рессоры, сконструировать оригинальные колесные диски. Заодно добились сокращения срока выпуска машины с трех месяцев, как это было в Новгороде, до трех недель.

При полной загрузке масса автомобиля в зависимости от модификации — от 6,8 до 8,5 тонны. Значит, большинство ограничений по весу авто — сезонных и ремонтных — ему не страшны. К плюсам можно отнести также и трехместную кабину, хороший обзор, обеспеченный за счет увеличения площади остекления дверей кабины.

За два месяца с момента реанимации производства «Силанта» после двухлетнего перерыва уже десять дилерских центров страны захотели работать с брендом.

В сфере внутригородских грузовых перевозок заменить «Газельки» «Силант» пока не сможет из-за цены — в базовой комплектации около 2 миллионов рублей. Из них около 300 тысяч — утилизационный сбор. Цена могла бы быть и ниже, но для этого нужно войти в государственную программу и получить компенсации за оплату утилизационного сбора. Поддержка государства отечественного грузовика совсем не помешала бы.

А вот там, где с шоссе приходится сворачивать на грунтовку или бездорожье, «Силант» любую «Газель» сделает на раз. На тест-драйве грузовичок резво бегал по снежной целине, управляемо вальсировал по скользкой трассе и успешно взбирался на горки.

Наряду с тракторомобилем появились еще пять — уже дорожных — моделей: грузовой фургон, кран-манипулятор, малый лесопатрульный комплекс (он же — пожарная машина), коммунальная универсальная машина и автомобиль технической помощи. Последний выпускается на длинной базе, чтобы разместить необходимые станки или оборудование. Остальные модификации — с короткой базой, что добавляет не только мощности, но и маневренности, качества особо ценного как на узких лесных дорогах, так и в условиях плотной городской застройки. Трактор и коммунальный автомобиль можно оборудовать разнообразными навесками, в зависимости от задач. Набор их не лимитирован. Производители могут по индивидуальному заказу смонтировать все необходимое на заводе, но при этом спокойно относятся и к тому, что эксплуатанты будут апгрейдить авто своими силами.

— При росте объемов, разумеется, предприятие будет расширяться. Планы — прирастать на 50 авто ежегодно. Это тот объем, что позволяет нам выйти на самоокупаемость при нынешнем штате. Через пять лет планируем выпускать 300 машин ежегодно. Тогда будет увеличен и штат, и площади, — поделился планами гендиректор ООО «НПК «Ева» Белов. — А пока у нас, как у малого предприятия, есть свои преимущества. Например, гибкость при работе с каждым клиентом. Возможность быстрее крупных производителей обновлять линейку продукции, по уникальным заказам работать напрямую с заказчиками. Хотя базовую комплектацию эффективнее продвигать через дилеров.