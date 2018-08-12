Инновационный трамвай УВЗ модели 71-412 начал тестовые испытания на маршрутах Нижнего Тагила

Инновационный трамвай УВЗ модели 71-412 впервые выехал в город — Нижний Тагил. По информации 66.RU, трамвай 451-й модели появится также в Екатеринбурге в день города, 18 августа.

До Нового года новый трамвай протестируют Нижний Тагил и Екатеринбург. В Екатеринбурге нагрузки на инновационный транспорт достигнут 16 тонн. Уже к началу 2019 г. вагон должен получить сертификат соответствия техническим требованиям.

Модель 71-412 полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда» и приспособлена для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Для этого в его средней части установлена выдвижная аппарель.

В новом вагоне созданы комфортные условия и для работы водителя. В частности, специально разработан современный пульт управления, удовлетворяющий анатомическим и эргономическим требованиям к рабочему месту.

Современная система вентиляции и отопления делает работу водителя комфортной в любое время года. Максимальная вместимость салона — 178 человек. Количество сидячих мест — 29.

Новый трамвай обшит легкосъемными пластиковыми элементами, в вагонах установлены мониторы, Wi-Fi, можно будет зарядить гаджеты через USB.