В Венёве Тульской области открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

В День физкультурника в Венёве открылся новый физкульткрно-оздоровительный комплекс.

Комплекс оборудован универсальным спортзалом для игровых видов спорта — баскетбола, волейбола, мини-футбола, гандбола, двумя бассейнами по 25 метров, душевыми и раздевалками для команд.

Трибуны комплекса могут принять более 550 зрителей.

В открытии комплекса участвовала воспитанница тульского волейбола, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, игрок сборной России Татьяна Кошелева, которая также поздравила веневцев с замечательным событием.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, все желающие смогли принять участие в соревнованиях по футболу, баскетболу и настольному теннису, а также посетить показательные выступления каратистов и боксеров, силовую тренировку на тренажерах с инструкторами, показательную тренировку по аэробике.