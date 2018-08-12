Добавить статью
Спортивные объекты

В Венёве Тульской области открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

  •  © myslo.ru

В День физкультурника в Венёве открылся новый физкульткрно-оздоровительный комплекс.

Комплекс оборудован универсальным спортзалом для игровых видов спорта — баскетбола, волейбола, мини-футбола, гандбола, двумя бассейнами по 25 метров, душевыми и раздевалками для команд.

Трибуны комплекса могут принять более 550 зрителей.

В открытии комплекса участвовала воспитанница тульского волейбола, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, игрок сборной России Татьяна Кошелева, которая также поздравила веневцев с замечательным событием.

  •  © region.center

Как сообщает пресс-служба правительства региона, все желающие смогли принять участие в соревнованиях по футболу, баскетболу и настольному теннису, а также посетить показательные выступления каратистов и боксеров, силовую тренировку на тренажерах с инструкторами, показательную тренировку по аэробике.

  •  © cdnmyslo.ru
  •  © region.center

  •  © tsn24.ru
  •  © cdnmyslo.ru
  •  © cdnmyslo.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://myslo.ru/news/tula/2018-08-11-v-veneve-otkrylsya-fizkul-turno-ozdorovitel-nyj-kompleks

Тульская область, спортивные объекты
  • Нет аватара termometrix
    12.08.1820:22:27

       

    Венев,этот шедевр нуждается в реставрации

    •  © temples.ru

    #1059682
    • Нет аватара alex_uns
      12.08.1820:31:44

      А я не знал об этом интересном объекте. Оказывается, что это наша Пизанская башня!)

      «Николаевская колокольня — символ города Венева Тульской области. Она — это все, что осталось от Николаевской церкви 1800 года, взорванной в 50-е годы прошлого столетия. Падающая башня в Пизе высотой 56 метров, падающая колокольня Венева — 75 метров!"

      взято из источника

      Конечно нужно восстанавливать!

      В Питере например восстанавливается Рождественская церковь. когда-то полностью уничтоженная… Уже построили первый этаж, надо будет сделать фото этого строительства кстати)

      •  © sobory.ru

      #1059687
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,