Начато строительство угольного терминала «Лавна» в Кольском заливе

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Ранее сообщалось о торжественной церемонии начала строительства угольного терминала «Лавна». Памятная капсула на месте начала работ по возведению комплекса была заложена 30.03.2018.

И вот, спустя 4 месяца, масштабные работы действительно развернулись. Строительство ведет АО «Ямалтрансстрой». Официальная дата начала строительство — 31.07.2018 . Окончание строительства — 22.07.2020, то есть через 2 года.

За первую декаду строительных работ ландшафт радикально изменился. Там, где еще недавно шумел листвой лес, сейчас голые сопки. На местности интенсивно работают десятки единиц тяжелой техники.

Вот так местность выглядела незадолго до начала строительства:

https://ibb.co/iQcUQp

А так смотрится тот же пейзаж уже через неделю после начала работ:

https://ibb.co/ePptkp

Развернуты работы и на причале. Появилось ограждение территории стройки, установлены бытовки, КПП с охраной. Электроэнергия подается с автономного генератора.

https://ibb.co/nzEtkp

Ну, а нам остается с интересом наблюдать за ходом этой грандиозной стройки!