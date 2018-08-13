«Мессояханефтегаз» наращивает добычу с помощью новых технологий

«Мессояханефтегаз» (совместное предприятие «Газпром нефти» и «Роснефти») впервые выполнил многостадийный гидравлический разрыв пласта на сеноманских залежах Восточно-Мессояхского месторождения.

Совместно с научно-техническим центром «Газпром нефти» специалисты «Мессояханефтегаза» отобрали наиболее перспективные решения, построили 3D геомеханическую модель участка, провели ряд исследований. Гидроразрыв пласта сначала был выполнен на вертикальных скважинах с расширенной геофизикой, и на основе полученных данных геологи «Мессояхи» реализовали проект на горизонтальной скважине. Операцию провели на глубине 857 метров, она состояла из пяти стадий.

По словам экспертов, полученные результаты сопоставимы с эффектом применения технологии «фишбон» («рыбья кость»), при которой от горизонтальной скважины бурятся необсаженные отростки. Опробованная технология может быть включена в стратегический план развития проекта после дальнейшего мониторинга продуктивности скважины.

«Сегодня каждую четвертую скважину на Восточной Мессояхе мы бурим по методу многоствольного заканчивания или в конструкции „фишбон“. Это повышает рентабельность работ по освоению трудноизвлекаемых запасов материковой Арктики. Операция многостадийного гидроразрыва пласта на сеноманских залежах дает новые перспективы, связанные с повышением объемов добычи нефти», — сообщил гендиректор «Мессояханефтегаза» Виктор Сорокин.

В июле компания завершила первый этап опытно-промышленных работ по полимерному заводнению на нефтеносных залежах месторождения. Данный метод также увеличивает нефтеотдачу. После завершения второго этапа испытаний, в ходе которого эксперты определят величины дополнительной добычи и экономическую эффективность метода, будет принято решение о его тиражировании на все скважины Восточно-Мессояхского месторождения.

Сеноманские залежи характеризуются глубиной залегания от 1000 до 1700 м. В геохронологической шкале соответствуют сеноманскому веку продолжительностью 6,5 млн лет.