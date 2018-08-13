На Новочеркасском электродном заводе ввели в промышленную в эксплуатацию новую линию пекопропитки



Новочеркасский электродный завод

© energoprom.ru

На Новочеркасском электродном заводе (Ростовская обл., входит в Группу «ЭНЕРГОПРОМ») введена в работу новая линия пекопропитки для расширения производственных мощностей предприятия по выпуску самых востребованных в отечественной металлургии графитированных электродов для выплавки стали в электродуговых печах.

Два существующих горизонтальных пропиточных автоклава дополнили еще две установки. Стоимость проекта составила 172 млн рублей.

Проект новых автоклавов выполнен российскими производителями. Оборудование изготовлено на Волгодонском заводе металлургического и энергетического оборудования.

Создание в стране полного цикла производства графитированных электродов полностью соответствует вектору снижения зависимости отечественной металлургии от зарубежных поставщиков сырья.

Открытие новой линии позволит в 2 раза увеличить мощности участка пропитки производственных мощностей завода, улучшить качество и объемы выпуска графитированных электродов.

Введение дополнительного оборудования дает возможность увеличить выпуск продукции на данном участке с 1500 до 3000 тонн в месяц.

Современные автоклавы нагнетают пек под давление на 40% выше, чем существующее оборудование, что делает структуру электрода более плотной.

Запуск новой линии является важным этапом реализации масштабной инвестиционной программы Группы «ЭНЕРГОПРОМ», направленной на повышение сырьевой безопасности отечественной металлургии и развитие процессов импортозамещения в отрасли.

Выполнение масштабной инвестпрограммы Группы «ЭНЕРГОПРОМ» позволит нарастить производство графитированных электродов больших диаметров почти в 2 раза.

Реализация инвестиционной программы компании позволит снизить импортную зависимость от поставок графитированных электродов российских металлургических компаний, а повышение качества производимой продукции сделает её еще более востребованной как на внутреннем и на внешних рынках.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/2RiVr-NDIzo