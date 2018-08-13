«БАРС Груп» протестировала свои решения на российских компьютерах

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«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, и АО «Т-Платформы"протестировали технологическое взаимодействие своих решений. «БАРС Груп» апробировала работу систем на персональном компьютере отечественного производства на базе процессора «Байкал-Т1».

Обе компании принимают участие в развитии отечественной технологической экосистемы.

Испытания показали, что компьютеры «Таволга Терминал 2BT1» соответствуют по характеристикам для внедрения решений «БАРС Груп», и могут использоваться как веб — клиенты для удаленного доступа к таким системам, как «Бюджетное планирование», «Бюджетная роспись», «Управление имуществом», «Управление строительством» и др.

Теперь в рамках развития импортозамещения у государственных заказчиков, которые уже работают на компьютерах «Т-Платформы» или планируют их закупить, появилась возможность использовать ряд комплексных решений на базе платформ «БАРС Груп», которые в связке с отечественным «железом» помогут автоматизировать типовые бизнес-процессы.

Испытания проходили под управлением операционной системы Debian Linux 8, с использованием веб-браузера Chromium и плагина КриптоПро ЭЦП — это позволило протестировать все компоненты, необходимые для работы ПО и обеспечения юридической значимости действий пользователей.

«Т-Платформы» — российский разработчик широкого спектра ИТ-оборудования и ведущий поставщик решений и услуг для высокопроизводительных вычислений. Компания поставила более 400 систем для высокопроизводительных вычислений, 8 из которых вошли в рейтинг топ-500 самых мощных суперкомпьютеров мира. Высокопроизводительные решения «Т-Платформы», защищенные десятками патентов, используются для проведения фундаментальных и прикладных исследований в биотехнологиях, физике, химии, математике, а также для решения ресурсоемких задач в промышленности, компьютерной графике и других областях. С 2014 года компания расширяет продуктовую линейку и разрабатывает различное отечественное ИТ-оборудование для массового рынка корпоративных и государственных заказчиков.

«Таволга Терминал» 2BT1 — это линейка компьютеров в форме компактного десктопа для создания автоматизированных рабочих мест на базе самых современных российский процессоров «Байкал-Т1». Компьютер «Таволга Терминал» 2BT1 отличается компактными размерами: высота корпуса составляет всего 20 см, а ширина 5,5 см.