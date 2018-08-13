«Газпром нефтехим Салават» запустил блок фильтрационной очистки на НПЗ стоимостью 1,3 млрд



Комплекс каткрекинга. Фото из архива компании

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«Газпром нефтехим Салават» (ГНС) продолжает работы по модернизации нефтеперерабатывающего комплекса. В июле на площадке завода состоялся запуск блока флотационно-фильтрационной очистки от примесей.

Инвестиции в проект, завершившийся в прошлом месяце в цехе № 8 НПЗ, составили 1,3 млрд рублей. На площадке было задействовано более 100 человек. В марте была запущена установка КЦА стоимостью 4,2 млрд рублей.

«К концу года планируем завершить строительство установки сульфидно-щелочных стоков общей мощностью 438 тыс. тонн в год общей стоимостью 4 млрд рублей», — приводит корпоративное издание слова директора по инвестициям и капстроительству ГНС Рустема Галиева.

«В настоящее время приоритетными проектами для комбината являются производство каталитического крекинга, производство водорода, установка сульфидно-щелочных стоков и другие», — напомнил он.

На производстве водорода осуществлен монтаж основных компрессорных установок, практически завершена обвязка технологических трубопроводов. Установка сульфидно-щелочных стоков находится в режиме комплексного опробования, ведется техническое перевооружение установки производства серы.

На каткрекинге продолжаются строительно-монтажные работы. По состоянию на апрель СМР были завершены на 60%. В настоящее время выполняются работы по АКЗ металлоконструкций, ведется монтаж компрессора жирного газа ЦК-1201, проводятся подготовительные работы по монтажу ряда другого оборудования и технологических трубопроводов. Запустить комплекс в эксплуатацию предполагается не раньше весны 2019 года.

Базовый проект каткрекинга был разработан компанией Shell. Мощность комплекса по вакуумному газойлю составит 1,095 млн тонн в год. В составе комплекса будут работать установки каталитического крекинга в псевдоожиженном слое катализатора, селективной гидроочистки бензинов, запланировано строительство факельной, парка сжиженных углеводородных газов, блока оборотной воды.

Действующая технологическая схема нефтеперерабатывающего завода ГНС включает в себя две установки каталитического крекинга. С вводом в эксплуатацию нового комплекса они будут остановлены и демонтированы. Запуск комплекса станет финальной точкой основной программы по модернизации НПЗ.

За прошлый год ГНС инвестировал в развитие производств 14,3 млрд рублей. Большая часть средств была направлена на проекты капитального строительства. В частности, в прошлом году была введена в эксплуатацию установка изомеризации пентан-гексановой фракции.

«Газпром нефтехим Салават» осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид.

http://salavat-neftekhim....urnal/bb/187/18-08-10.pdf