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Фотофакты

Началась транспортировка корвета «Громкий»

  •  © Фото с сайта dvnovosti.ru

Транспортный док ТПД-5 проекта 17571 с корветом «Громкий» проекта 20380 на борту покидает акваторию ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре) для доставки строящегося корабля на AO «Центр судоремонта «Дальзавод» (Владивосток).

  •  © Фото с сайта dvnovosti.ru

Корвет «Громкий» — шестой корабль проекта 20380 и второй, построенный на Амурском ССЗ.

  •  © Фото с сайта dvnovosti.ru

Фото с сайта dvnovosti.ru

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Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Амурский судостроительный завод, АСЗ, корвет, 20380, Громкий
  • Katamaran Katamaran
    14.08.1813:11:03

    В добрый путь

    #1060049
  • Нет аватара altman66
    14.08.1816:21:42

    Замечательная новость.

    #1060113
  • kovalery kovalery
    14.08.1816:23:27

    наконец-то

    #1060114
  • exhausted1987 exhausted1987
    14.08.1816:33:18

    В прошлый раз, Совершенного отправляли в Большой Камень, а Громкий идёт в Дальзавод. Надеюсь, это положительно скажется на сроках передачи корабля, как и то, что это уже серийный корабль АСЗ.

    #1060116
  • Нет аватара vikdik
    14.08.1816:43:19

    Профану подскажите почему нельзя коробль строить в одном месте?

    #1060119
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