Началась транспортировка корвета «Громкий»
Транспортный док ТПД-5 проекта 17571 с корветом «Громкий» проекта 20380 на борту покидает акваторию ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре) для доставки строящегося корабля на AO «Центр судоремонта «Дальзавод» (Владивосток).
Корвет «Громкий» — шестой корабль проекта 20380 и второй, построенный на Амурском ССЗ.
Фото с сайта dvnovosti.ru
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