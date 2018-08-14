Началась транспортировка корвета «Громкий»





© Фото с сайта dvnovosti.ru

Транспортный док ТПД-5 проекта 17571 с корветом «Громкий» проекта 20380 на борту покидает акваторию ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре) для доставки строящегося корабля на AO «Центр судоремонта «Дальзавод» (Владивосток).





© Фото с сайта dvnovosti.ru

Корвет «Громкий» — шестой корабль проекта 20380 и второй, построенный на Амурском ССЗ.





© Фото с сайта dvnovosti.ru

Фото с сайта dvnovosti.ru