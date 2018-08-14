На Кировском заводе представили обновленную установку статического зондирования

Завод буровых технологий (входит в Группу компаний «Кировский завод») модернизировал установку статического зондирования УСЗ-20.ZBT.

Такие установки используется для исследований свойств грунтов, необходимых для дальнейшего проектирования фундаментов под строительство.

Преимущества обновленной модели