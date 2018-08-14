На Кировском заводе представили обновленную установку статического зондирования
Завод буровых технологий (входит в Группу компаний «Кировский завод») модернизировал установку статического зондирования УСЗ-20.ZBT.
Такие установки используется для исследований свойств грунтов, необходимых для дальнейшего проектирования фундаментов под строительство.
Преимущества обновленной модели
- Высокопроизводительное задавливающее устройство входит в грунт с усилием 20 тонн.
- Полуавтоматический захват штанг вместо механического. Штанги — это трубы, которые вдавливаются в грунт вместе с зондом. Внутри такой штанги проходит кабель для передачи сигнала с зонда.
- Установка впервые сделана на базе грузового автомобиля УРАЛ NEXT. С 2013 года УСЗ-20.ZBT на шасси КамАЗ.
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