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Производство

На Кировском заводе представили обновленную установку статического зондирования

  •  © kzgroup.ru

Завод буровых технологий (входит в Группу компаний «Кировский завод») модернизировал установку статического зондирования УСЗ-20.ZBT.

Такие установки используется для исследований свойств грунтов, необходимых для дальнейшего проектирования фундаментов под строительство.

Преимущества обновленной модели

  • Высокопроизводительное задавливающее устройство входит в грунт с усилием 20 тонн.
  • Полуавтоматический захват штанг вместо механического. Штанги — это трубы, которые вдавливаются в грунт вместе с зондом. Внутри такой штанги проходит кабель для передачи сигнала с зонда.
  • Установка впервые сделана на базе грузового автомобиля УРАЛ NEXT. С 2013 года УСЗ-20.ZBT на шасси КамАЗ.
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http://kzgroup.ru/rus/m/2497/na_kirowskom_zawode_usowershenstwowali_oborudowanie_d.html

Кировский завод , Машиностроение
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