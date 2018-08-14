Ход строительства Сакской ТЭЦ

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Сейчас на станции идёт настройка газовых турбин и строительство зала для паровых агрегатов.

Это первый в стране центр, который использует только отечественное оборудование.

Новая станция повысит электромощность западного Крыма. После запуска она сможет обеспечить электричеством Саки, Евпаторию и полуостров Тарханкут.

10 процентов от всего количества потребляемой энергии Крыма будет производить, как раз Сакская ТЭЦ.