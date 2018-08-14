У Тверской швейной фабрики новое здание, модернизированное производство и заказы со всей России

В этом году Тверская швейная фабрика отмечает 100-летие. Старейшее производство известно не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Труд тверских швей ценится, поэтому заказов много и по сей день. Были трудные времена, но ТШФ справилась и теперь выходит на новый уровень. Руководство утверждает, что Тверская швейная фабрика — одна из самых современных в Европе.

В середине июля этого года ТШФ сменила прописку. Она переехала из всем известного старого здания, что на проспекте Победы, в новое, отстроенное с нуля на набережной реки Лазури, д. 24.

Над проектом новой фабрики думали не люди со стороны — в обсуждении принимали участие сами сотрудники, кому как не им, знать все тонкости их производства, плюсы и минусы.

Здание современное и эргономичное, общей площадью 6 000 кв.м. Всё организовано с учетом этапов производства — подготовительно-раскройного, швейного, цеха влажной и тепловой обработки. Также есть склад для комплектации и упаковки готовой продукции, офисные помещения. В новом здании есть столовая, раздевалка, душевые.

Производство начинается с подготовительно-раскройного цеха. Это большое помещение на первом этаже здания, которое занимают раскройные машины. В целом все оборудование новое, за исключением одного советского станка. А потому ручной труд здесь минимизирован, с «орлиной» точностью работы выполняют машины, благодаря которым увеличилась и производительность. К тому же оборудование стало компактнее, меньше занимает места.

Так как на фабрике появились новые машины и некоторые процессы стали автоматизированными, логично напрашивается вопрос о сокращении рабочих мест. По словам Дмитрия Гуменюка, пока никого не увольняли, есть задумка штат увеличить.

— Мы хотим увеличить количество швей, сейчас их 160, думаем взять еще 40 человек. Новые штатные единицы набрать сверху того количества персонала, что есть сейчас — невозможно, поэтому придется делать это за счет разнорабочих. Наверное, будем сокращать грузчиков и уборщиц.

Новое здание — это очень хороший бонус для работников, потому что созданы комфортные условия. К тому же мы будем готовы поднять зарплаты за счет увеличения производительности.

На втором этаже расположился главный — швейный цех. В день здесь создают около 500 костюмов.

Далее — цех влажной и тепловой обработки, где костюмы обретают торговый вид. Это самый жаркий цех, тут утюжат и отпаривают изделия. Комфортные условия для работников создаст вентиляционная система, монтаж которой завершат на днях.

Над проектом работали сами сотрудники фабрики. Об этом рассказывает Ирина Крупенина, главный технолог предприятия. Она отработала на ТШФ более 30 лет.

— Само здание и проект швейного предприятия создавались именно нами. Конечно, продумывали каждый момент, любую мелочь. Смотрели по грузопотокам, чтобы было удобно при транспортировке полуфабрикатов, при построении технологических потоков, чтобы людям было комфортно перемещаться. Очень большой вклад внесли наши специалисты.

В итоге — все цеха расположились довольно компактно. Не то, что раньше приходилось преодолевать огромные расстояния в старом здании.

Склад тоже под боком. Тут, как шутят работники, «пиджаки с брюками встречаются». Всего здесь можно хранить около 12 тысяч костюмов.

Обновляется оборудование постепенно. Последнее 100% перевооружение было в 1988 году, когда швейная фабрика приступила к массовому пошиву мужского костюма с участием Итальянской фирмы «Леболе мода».

Далее оборудование закупали в 2002 году, потом в 2015. В целом, вся техника обошлась предприятию в 100 млн рублей. Сейчас на ТШФ ее свыше 300 единиц.

Новое здание строили 4 года, говорит Дмитрий Гуменюк. Это решение было необходимым и хорошо продуманным:

— Основная причина переезда — нам стало некомфортно в старом здании, где фабрика находилась 60 лет. Там были нарушены логистические связи, продукцию приходилось возить более длительными расстояниями, терялось время, а соответственно и производительность. Современное помещение помогло решить эти вопросы.

Что касается самого здания, то это без преувеличения, одна из самых современных швейных фабрик Европы.

Сегодня ТШФ выпускает одежду по трем направлениям. Основное — гражданское. Швейная фабрика специализируется преимущественно на костюмах и пальто для мужчин, в год выпускает около 100 000 костюмов. В этом году, хвастается руководитель, был заключен крупный контракт с известным европейским брендом. Для него тверская фабрика пошила 5 тысяч костюмов, чем осталась крайне довольна.

Второе направление — это школьная форма. Таких изделий фабрика выпускает в год 12-15 тысяч штук.

И есть у ТШФ — спецзаказы от корпоративных клиентов. Тверское предприятие обшивает РЖД, авиакомпании, МЧС, охранные структуры, кадетские училища и секретные службы, в год получается по 20-25 тысяч костюмов.