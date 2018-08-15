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Транспорт и логистика

Ход строительства моста через реку Шоша в Тверской области

Мост через реку Шоша в Тверской области, который возводится на 126 км — 127 км скоростной автомагистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург», находится в высокой степени готовности. Сейчас на объекте идут работы по обустройству проезжей части.

Мост через реку Шоша в Тверской области — одно из самых сложных и масштабных инженерных сооружений трассы М-11. Длина моста более 322 метров, самый большой пролет — 90 метров.

  •  © tvernews.ru

Сейчас на объекте ведется бетонирование железобетонной плиты пролётного строения. В ближайшее время будет завершена гидроизоляция, установка барьерного ограждения, обустройство деформационных швов. Параллельно работам, которые осуществляются непосредственно на мосту, идет укладка асфальта на подходах к нему.

Главные балки пролетного строения выполнены из специальной атмосферостойкой стали, которая позволяет в 10 раз уменьшить коррозийность конструкции. Такая сталь используется лишь на нескольких дорожных объектах в России.

  •  © tvernews.ru
  •  © tvernews.ru
  •  © tvernews.ru
  •  © tvernews.ru
  •  © tvernews.ru
  •  © tvernews.ru

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Тверь, мост, строительство
  • Нет аватара malikszh
    15.08.1815:25:38

    Часть реки дамбой закрыли мда и такое бывает? река свое берет мост не долго проживет.

    #1060375
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