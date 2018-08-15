В Дагестане созданы семеноводческие хозяйства

Дагестанские аграрии создали четыре семеноводческих хозяйства, которые будут заниматься вопросами повышения урожайности сельскохозяйственных культур, — сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Семеноводческие хозяйства созданы на базе ООО «Нива», ООО «Сириус» Кизлярского района, ФГУП им. Кирова Хасавюртовского района и на базе филиала Дагестанской опытной станции ФГБНУ «ВИР им. Н.И. Вавилова» Дербентского района. Хозяйства располагают современными материально-техническими базами, позволяющими заниматься семеноводством риса, озимых зерновых культур и овощных культур.

Тестироваться продукция дагестанских семеноводов будет на опытном поле Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ) площадью в 100 га, специально разработанном для этого. Обеспечение аграриев качественными семенами поможет повысить урожайность и валовый сбор сельхозкультур, — уверены в Минсельхозе.

Семеноводческий центр обеспечит до 50% потребностей сельхозтоваропроизводителей республики по зерновым культурам.

Испытательные лаборатории филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Дагестан проводят систематический контроль семян. В этом году свыше 98% проверенных семян яровых и зерновых культур признаны качественными.