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Дорожное строительство

В Омской области дан старт строительству дороги в объезд Казахстана‍

  •  © omskportal.ru

Омская область приступила к строительству 15-километрового участка трассы «Омск — Русская Поляна» в объезд соседней Республики Казахстан, по территории которой сейчас проходит существующая дорога.

С начала 2019 года Казахстан намеревался закрыть гражданам РФ свободный проезд через свою границу, но чиновникам Омской области удалось отложить запрет еще на год, чтобы за это время построить дорогу в объезд соседнего государства. Новый участок пройдет от села Милоградовка до села Алабота. Контракт на строительство участка стоимостью 718 млн рублей заключили с компанией «СибРос».

Пока всю финансовую нагрузку на себя взяла Омская область, но регион надеется на поддержку федерации, которая выделит со своей стороны какое-то финансирование. Построить объездную дорогу должны до 15 сентября 2020 года.

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http://omskportal.ru/ru/government/News/2018/08/15/1534325757259.html

Омская область, трасса Омск - Русская Поляна
  • Великоросс Великоросс
    15.08.1820:35:30

    •  © omskportal.ru

    #1060437
  • exhausted1987 exhausted1987
    16.08.1800:55:31

    15 км за 718 млн руб, дорогое удовольствие — строить новые дороги.

    А Казахстан будет строить дорогу-дублёр в районе российского села Громогласово, Омской области? Там, вроде, небольшой кусочек по территории РФ проходит.

    #1060510
    • Нет аватара Туляк
      16.08.1801:50:53

      Думаю, что не будет. Они же друзья, партнёры и стратегические союзники. Так что не гоже их напрягать, как они нас.

      #1060520
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