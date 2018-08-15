В Омской области дан старт строительству дороги в объезд Казахстана‍

Омская область приступила к строительству 15-километрового участка трассы «Омск — Русская Поляна» в объезд соседней Республики Казахстан, по территории которой сейчас проходит существующая дорога.

С начала 2019 года Казахстан намеревался закрыть гражданам РФ свободный проезд через свою границу, но чиновникам Омской области удалось отложить запрет еще на год, чтобы за это время построить дорогу в объезд соседнего государства. Новый участок пройдет от села Милоградовка до села Алабота. Контракт на строительство участка стоимостью 718 млн рублей заключили с компанией «СибРос».

Пока всю финансовую нагрузку на себя взяла Омская область, но регион надеется на поддержку федерации, которая выделит со своей стороны какое-то финансирование. Построить объездную дорогу должны до 15 сентября 2020 года.