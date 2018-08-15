«Рено Россия» увеличила экспорт российских комплектующих на 57%

В 2018 году Рено Россия продолжает активное развивать экспорт автомобилей, изготовленных в России. На данный момент компания экспортирует в страны ближнего и дальнего зарубежья (СНГ и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива) весь производимый в России модельный ряд. По итогам первых шести месяцев 2018 года поставки готовых автомобилей превысили 7 тысяч штук.

Стильный городской полноприводный кроссовер «Рено Каптюр» — это первая модель в истории Рено, в создании которой на всех этапах — от концепции автомобиля и до постановки на конвейер — принимали участие российские специалисты. Этот автомобиль действительно «сделан в России», его кузов выполнен из российской стали, элементы интерьера и ходовой части, в том числе двигатель, — также российского производства. Впервые в истории производство глобальной модели Рено началось в апреле 2016 года на российском заводе в Москве, который стал «материнским заводом» для этой модели.

Благодаря постоянной работе Рено Россия над локализацией производства, в настоящее время налажены поставки автокомпонентов и запчастей из России в другие страны.

В первом полугодии 2018 года количество наименований экспортируемых автокомпонентов и запчастей значительно возросло — со 185 до 238, в частности, поставляются детали штамповки, пластиковые детали, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы. Среди основных рынков экспорта — страны Евразии (64%), Латинской Америки (22%), Европы (8%), а также Африка, Ближний Восток и Индия. В первом полугодии 2018 года товарооборот экспорта российских комплектующих в рамках Группы Рено превысил 4 млрд. рублей, что на 57% больше аналогичного показателя 2017 года.

Новый рекорд зафиксирован в проекте по поставкам сваренных и окрашенных кузовов российского производства для автомобиля «Рено Логан» на завод Рено в Алжире. За первое полугодие 2018 года объем поставок превысил 15,2 тысячи кузовов, а суммарный объем поставок на текущий момент — более 36,4 тысячи кузовов.