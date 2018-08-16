В Крыму началось асфальтирование всех участков трассы «Таврида»



Фото: Пресс-служба Госкомитета дорожного хозяйства РК

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Строители приступили к укладке асфальтобетона на всех семи участках федеральной трассы «Таврида», общая готовность проекта — 38%, сообщил глава госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов.

«Генеральный подрядчик приступил к укладке асфальтобетона на шестом этапе трассы „Таврида“ в районе Бахчисарая. Таким образом, дорожники ведут работы по асфальтированию на всех семи этапах автодороги. Все работы ведутся в соответствии с графиком», — приводит слова Карпова пресс-служба комитета.

По данным комитета, в настоящее время строительство ведется одновременно на всех этапах и разделено на две очереди: в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя движение по автомобильной дороге планируется запустить в декабре этого года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020-го.

«В рамках первой очереди строительства (на первом-четвертом этапе от Керчи до Симферополя — это 190 километров) уложено 105,3 километра асфальтобетона в двухполосном исполнении. <…> Готовность первой очереди «Тавриды» составляет уже 70%", — отметили в комитете.

Протяженность всех семи этапов автодороги составляет 250,7 километра. В рамках второй очереди строительства «Тавриды» уложено порядка 55 километров в двухполосном исполнении.

«Общая готовность «Тавриды» на сегодняшний день составляет 38%", — добавили в комитете.

Трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через пролив, с Симферополем и Севастополем. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчиком выступает АО «ВАД». Полная стоимость строительства «Тавриды» — 149,3 миллиарда рублей.

Движение по двум полосам от Керчи до Симферополя планируется запустить в конце этого года; движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.