В Калужской области открыт завод по производству удобрений и сухих строительных смесей
15 августа в Жиздре состоялось торжественное открытие нового предприятия СВСарго, которое, по плану, будет выпускать импортозамещающую продукцию.
Проект предусматривает 30 новых рабочих мест. Размер планируемых инвестиций — 150 миллионов рублей.
Продукция, которую здесь будут выпускать на заводе — из разряда импортозамещающей. Она будет стоить дешевле иностранных аналогов, но не будет уступать по своим характеристикам.
В администрации Жиздринского района сообщили, что на заводе будут работать преимущественно местные, а количество рабочих мест увеличится.
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