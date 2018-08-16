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Новые заводы и цеха

В Калужской области открыт завод по производству удобрений и сухих строительных смесей

  •  © vest-news.ru

15 августа в Жиздре состоялось торжественное открытие нового предприятия СВСарго, которое, по плану, будет выпускать импортозамещающую продукцию.

Проект предусматривает 30 новых рабочих мест. Размер планируемых инвестиций — 150 миллионов рублей.

Продукция, которую здесь будут выпускать на заводе — из разряда импортозамещающей. Она будет стоить дешевле иностранных аналогов, но не будет уступать по своим характеристикам.

В администрации Жиздринского района сообщили, что на заводе будут работать преимущественно местные, а количество рабочих мест увеличится.

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https://kaluga.online/posts/v-zhizdre-otkrylsya-zavod-po-proizvodstvu-udobrenii-i-suhih-stroitelnyh-smesei

Калужская область, СВСарго
  • Великоросс Великоросс
    16.08.1815:18:19

    •  © assets.kaluga.online

    #1060729
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    16.08.1816:06:34

    Интересно, чего такого импортозамещающего может быть при производстве строительных смесей?

    Уж давно иностранные производители пооткрывали, многие не по одному, производства смесей. Полно своих производителей.

    Чего такого завозят, что нужно замещать?

    Я бы еще понял, если речь была б о добавках-присадках к смесям. Возможно не все еще заместили. Но смеси … Разве что экзотика какая.

    Да и вообще. «Партия и правительство» уже о смене тренда объявили: от импортозамещения переходим на экспортоориентированию    

    #1060765
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