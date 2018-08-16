В Калужской области открыт завод по производству удобрений и сухих строительных смесей

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15 августа в Жиздре состоялось торжественное открытие нового предприятия СВСарго, которое, по плану, будет выпускать импортозамещающую продукцию.

Проект предусматривает 30 новых рабочих мест. Размер планируемых инвестиций — 150 миллионов рублей.

Продукция, которую здесь будут выпускать на заводе — из разряда импортозамещающей. Она будет стоить дешевле иностранных аналогов, но не будет уступать по своим характеристикам.

В администрации Жиздринского района сообщили, что на заводе будут работать преимущественно местные, а количество рабочих мест увеличится.