РУСЭЛПРОМ-СЭЗ: на экспорт изготовлен самый мощный турбодвигатель в истории завода

Сафоновский электромашиностроительный завод в Смоленской области, входящий в структуру российского электротехнического концерна РУСЭЛПРОМ, отгрузил на экспорт крупный нестандартный турбодвигатель СТД-3150-23УХЛ4 (мощность 3 150 кВт, частота вращения 3 000 об/мин, напряжение 10 000 В). Электрическую машину такой большой мощности на заводе изготовили впервые.

Электродвигатель разработан по специальному заказу АО «Алюминий Казахстана», предназначен для привода турбокомпрессора К-500-61-1 и идет на замену прежнему двигателю СТМ-6000, который эксплуатировался с 60-х годов прошлого века. Новая машина имеет более компактный размер и эргономичный корпус, что потребовало изготовить к ней переходную плиту, чтобы соотнести габаритные и соединительные размеры.

Турбодвигатель имеет более высокий класс изоляции — F, благодаря чему возросла его надежность и устойчивость к перегрузкам. Электромашина укомплектована датчиками контроля температуры железа и меди, температуры входящего и выходящего воздуха, а также температуры вкладышей и масла, что позволяет оперативно контролировать состояние ТД в процессе работы.

Применение передовых технологий в производстве и внедрение современных алгоритмов обслуживания в ходе эксплуатации дают все основания считать, что электродвигатель нового поколения проработает на предприятии заказчика дольше прежнего привода.

СПРАВКА. Русэлпром-СЭЗ специализируется на производстве крупных электрических машин — синхронных и асинхронных электродвигателей, синхронных генераторов переменного тока. Современная производственная и техническая база предприятия позволяет осваивать новые типы оборудования, среди которых индукторные двигатели и взрывозащищенные генераторы, предназначенные для работы на газоперекачивающих агрегатах взамен импортных генераторов.