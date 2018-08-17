«Стиллейс» начал производство сетчатых контейнеров для торговых сетей

Орловская «дочка» холдинга «Северсталь-метиз» — ООО «Стиллейс» начало массовое производство передвижных сетчатых контейнеров (ролл-кейджей) для торговых сетей, сообщили в компании.

Новое производство запущено в рамках договора, подписанного с крупнейшим интернет-магазином по доставке товаров на дом в Москве и Московской области «Утконос».

Для этого проекта специалисты «Стиллейса» разработали особую конструкцию ролл-кейджа. Он имеет несколько ярусов, выдерживает нагрузку в 450 кг, при этом сохраняет свою маневренность и легкость управления. Контейнер оснастили прочными поворотными колесами и тормозами. При этом, что очень важно, в конструкции, разработанной в Орле, нет острых углов, что снижает травматичность использования таких контейнеров.

Как рассказали в «Стиллейсе», ролл-кейджы изготавливают на новом трубогибочном станке, недавно был приобретен компанией.

ООО «Стиллейс» зарегистрировано в Орле на улице Раздольная, 105. Основной вид деятельности — «производство изделий из проволоки, цепей и пружин». Директор компании — Евгений Арсенов. Единственным владельцем ООО является АО «Северсталь-метиз».