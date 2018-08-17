Подсолнечное масло: экспансия России на мировых рынках

Изменение объемов экспорта подсолнечного масла в натуральном выражении с 2013 года, тыс. тонн (по данным ФТС России)

Гонка за лидером

Украина и Россия являются крупнейшими производителями семян подсолнечника в мире, давая более половины мирового урожая. В сезоне 2017/18 года производство подсолнечного масла на Украине достигнет 5,6 млн тонн, в России — 4,1 млн тонн.

Интересно оценить структуру стран-импортеров подсолнечного масла из России и Украины в сезоне 17/18, проследив, какие произошли изменения в географии поставок. За неполный сезон экспорт масла из Украины сократился на 8,5% до 5,5 млн. тонн, тогда как Россия, напротив, опережает прошлогодние, рекордные темпы на 4% - 2,0 млн. тонн.

География поставок украинских экспортёров насчитывае около 70 стран, тогда как Россия поставляет подсолнечное масло по 40-45 направлениям.

Географическое соседство двух стран приводит к конкуренции на общих рынках.

В текущем сезоне 17/18 насчитывается около 15 крупных пересекающихся рынков сбыта масла из Украины и России.

Один из рынков — Индия — стоит особником. Для Украины это ключевой покупатель масла, который обеспечивает около 45% всех экспортных продаж (около 2,5 млн. тонн). При этом Россия туда практически не везет масло ввиду инфраструктурных ограничений.

На всех прочих рынках, где присутствует масло как российского, так и украинского происхождения, мы видим заметную конкуренцию.

Так, в текущем сезоне наиболее успешна российская сторона, которая смогла нарастить поставки по 9 из 14 (15) направлений, тогда как Украина нарастила продажи только на Индию и Ирак. В результате мы видим, что подсолнечное масло из России потеснило ближайшего конкурента на рынках Китая, Ирана, Египта, Алжира, Саудовской Аравии, Судана и Туниса. По сути единственной потерей для нас стал перспективный рынок Ирака. Также стоит отметить заметное снижение поставок масла из обеих стран в Турцию и Малайзию.

Прирост/снижение экспорта подсолнечного масла из России и Украины по общим странам-импортерам в сезоне 17/18, тыс. тонн





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Подобный успех российских экспортеров масла позволит в новом сезоне 2018/19 расширить сотрудничество с большинством вышеупомянутых стран, а также найти новые рынки сбыта благодаря высокому качеству продукции, конкурентоспособным ценам и растущему авторитету России как экспортёра растительных масел на мировом рынке.

Экспорт рапса и сои тоже ставит рекорды

Помимо успехов в сегменте подсолнечного масла также отметим уже состоявшийся в этом году рекордный экспорт рапсового масла, который достиг 340 тыс. тонн (+43% к сезону 16/17), а также вероятное обновление рекорда по вывозу соевого масла из России, который пока идет на уровне прошлого сезона.