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Экспорт

Подсолнечное масло: экспансия России на мировых рынках

  •  © moneymakerfactory.ru

Изменение объемов экспорта подсолнечного масла в натуральном выражении с 2013 года, тыс. тонн (по данным ФТС России)

Гонка за лидером

Украина и Россия являются крупнейшими производителями семян подсолнечника в мире, давая более половины мирового урожая. В сезоне 2017/18 года производство подсолнечного масла на Украине достигнет 5,6 млн тонн, в России — 4,1 млн тонн.

Интересно оценить структуру стран-импортеров подсолнечного масла из России и Украины в сезоне 17/18, проследив, какие произошли изменения в географии поставок. За неполный сезон экспорт масла из Украины сократился на 8,5% до 5,5 млн. тонн, тогда как Россия, напротив, опережает прошлогодние, рекордные темпы на 4% - 2,0 млн. тонн.

География поставок украинских экспортёров насчитывае около 70 стран, тогда как Россия поставляет подсолнечное масло по 40-45 направлениям.

Географическое соседство двух стран приводит к конкуренции на общих рынках.

В текущем сезоне 17/18 насчитывается около 15 крупных пересекающихся рынков сбыта масла из Украины и России.

Один из рынков — Индия — стоит особником. Для Украины это ключевой покупатель масла, который обеспечивает около 45% всех экспортных продаж (около 2,5 млн. тонн). При этом Россия туда практически не везет масло ввиду инфраструктурных ограничений.

На всех прочих рынках, где присутствует масло как российского, так и украинского происхождения, мы видим заметную конкуренцию.

Так, в текущем сезоне наиболее успешна российская сторона, которая смогла нарастить поставки по 9 из 14 (15) направлений, тогда как Украина нарастила продажи только на Индию и Ирак. В результате мы видим, что подсолнечное масло из России потеснило ближайшего конкурента на рынках Китая, Ирана, Египта, Алжира, Саудовской Аравии, Судана и Туниса. По сути единственной потерей для нас стал перспективный рынок Ирака. Также стоит отметить заметное снижение поставок масла из обеих стран в Турцию и Малайзию.

Прирост/снижение экспорта подсолнечного масла из России и Украины по общим странам-импортерам в сезоне 17/18, тыс. тонн

  •  © ikar.ru

Подобный успех российских экспортеров масла позволит в новом сезоне 2018/19 расширить сотрудничество с большинством вышеупомянутых стран, а также найти новые рынки сбыта благодаря высокому качеству продукции, конкурентоспособным ценам и растущему авторитету России как экспортёра растительных масел на мировом рынке.

Экспорт рапса и сои тоже ставит рекорды

Помимо успехов в сегменте подсолнечного масла также отметим уже состоявшийся в этом году рекордный экспорт рапсового масла, который достиг 340 тыс. тонн (+43% к сезону 16/17), а также вероятное обновление рекорда по вывозу соевого масла из России, который пока идет на уровне прошлого сезона.

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экспорт , сельское хозяйство , статистика
  • Нет аватара torp
    17.08.1819:18:43

    кто знает — какие в Индии инфраструктурные ограничения для РФ что мы не можем попасть на их огромный рынок масла?

    #1061236
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      17.08.1820:43:16

      Насчёт инфраструктурных ограничений не знаю, но с этого года Индия значительно подняла импортные пошлины на масла. В том числе на подсолнечное масло с 12,5% до 25%, для стимулирования местных производителей.

      Так что наши туда пока не полезут.

      А вот что теперь будут делать соседи — будем поглядеть.

      #1061280
    • Нет аватара nabludatel71
      17.08.1820:59:14

      У нас нет глубоководных маслоналивных терминалов, с которых можно отправлять большие суда. У Украины такие есть. В результате их масло на дальних рынках — Южная и Юго-Восточная Азия, Китай — более конкурентоспособно.

      #1061283
  • Владимир Гусев
    17.08.1819:26:52

    А как так? Украина производит 5,6 млн тонн, а «За неполный сезон экспорт масла из Украины сократился на 8,5% до 5,5 млн. тонн»?

    #1061239
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      17.08.1820:21:17

      Скорей всего это связано с тем, что экспорт с Украины идёт с урожая прошлого года, когда соседи произвели 5,76 млн. тонн подсолнечного масла. Почти всё оно идёт на экспорт.

      В этом году оценки производства подсолнечного масла на Украине скромнее. Сократились площади под подсолнечник, ухудшилось качество семян. Ожидаемое производство масла по урожаю 2018 года пока 5,5 — 5,6 млн тонн.

      Отредактировано: Сергей Котенко~20:21 17.08.18
      #1061266
    • Нет аватара nabludatel71
      17.08.1821:17:55

      В сезоне 2016/17 (сентябрь-август) Украина произвела 6,35 млн т масла, экспортировала — 5,85 млн т. По сезону 2017/18 производство 5,89 млн т, экспорт (оценка) — 5,25.

      0,5-0,6 млн т в год у них потребление. Как-никак, там 40 млн человек живут.

      #1061287
  • Иван Кротов Иван Кротов
    17.08.1821:51:10

    при этом Россия продает семечку Украине еще, чтобы они перерабатывали, так как у нас мощностей меньше производить физически.

    #1061300
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      17.08.1822:18:04

      Украина традиционно сильна в производстве подсолнечного масла. Его экспорт дал в прошлом году более 4 млрд. зелёных в казну соседей. Но они работают по всей видимости уже на пределе мощностей и посевных площадей.

      А мы продолжаем наращивать производство и мощности.

      #1061309
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