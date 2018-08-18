«Данфосс» открыл новую производственную линию в Московской области

После переноса в Россию процесса сборки мощных низковольтных частотных преобразователей Danfoss время их поставки заказчикам сократится с четырех-пяти недель до нескольких дней.

Новый производственный участок запущен 30 марта 2018 года на заводе компании в Истринском районе Подмосковья. Ежегодно здесь будет выпускаться более полутора тысяч единиц оборудования серий HVAC и AQUA Drive мощностью от 110 до 355 кВт, предназначенного для использования в водоснабжении, энергетике, системах вентиляции, холодильной технике, судостроении и нефтегазовой промышленности. В перспективе планируется расширение ассортимента российской сборки.

«Помимо существенного сокращения сроков поставки, мы ставили перед собой задачу повысить гибкость производства. Теперь у нас появилась возможность оперативно менять конфигурацию преобразователей частоты, вносить как аппаратные, так и программные изменения. Это позволит варьировать функционал оборудования в соответствии с пожеланиями заказчиков», — комментирует Андрей Попов, заместитель директора по разработке новой продукции.

Новый участок производства организован в полном соответствии с внедренным в 2015 году на предприятии «Данфосс» международным стандартом менеджмента качества ISO/TS 16949, разработанным всемирной ассоциацией автопроизводителей (IATF). Благодаря локализации производства компания рассчитывает укрепить свои позиции на рынке. В частности, теперь возможна поставка оборудования в те отрасли и на те предприятия, которые могут использовать только продукцию отечественного производства.