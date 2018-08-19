В Ростовской области начато строительство производственно-складского комплекса «РостАгроСервис»

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Почти полмиллиарда рублей будет вложено в донское приборостроение. Соглашение об этом было подписано 9 июля на площадке международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2018».

Компания уже приступила к строительству производственно-складского комплекса в Аксайском районе. Объём инвестиций составит около 450 млн рублей, планируемое число рабочих мест — 250-300. Срок завершения проекта — 2021 год.

«Проект компании будет реализован в несколько этапов. Первая очередь — перенос части существующего производства приборов, а именно: агронавигаторов, блоков управления секциями разбрызгивателя, головных устройств „Агроглобал“. Участок для проекта принадлежит нам на правах собственности, его общая площадь — 50 га. К настоящему моменту подготовлен проект съезда к участку, получено разрешение на его строительство, прорабатываются вопросы подключения площадки к инженерной инфраструктуре», — рассказал глава компании «РостАгроСервис» Олег Ной.

Компания «РостАгроСервис» — ростовский производитель приборов для курсоуказания и точного земледелия — работает на российском рынке с 2005 года.

Сборочное производство «РостАгроСервис» расположено в Аксае на арендованных площадях. Оттуда приборы поставляются на экспорт в страны СНГ, а также крупным местным компаниям — таким, как «Новочеркасский электровозостроительный завод», «Клевер» (входит в ГК «Ростсельмаш») и др. В перспективе компания планирует расширить географию экспорта оборудования, в частности — наладить поставки в Аргентину, Индию, Перу, Австралию.

Предприятие выпускает уникальные для России агроприборы, которые позволяют селянам экономить до 30 процентов ресуррсов — топлива и минеральных удобрений.