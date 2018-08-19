Курские промышленные предприятия продолжают осваивать выпуск импортозамещающей продукции

Ниже приводится подборка по 9 предприятиям Курской области.

Обществом «Фармстандарт-Лексредства» внедрено в производство 51 наименование импортозамещающей продукции.

Из них два препарата освоено в текущем году, до конца года планируется начать производство еще восьми. Объем выпуска импортозамещающей продукции за шесть месяцев 2018 года составил около 1,5 млрд рублей.

Заводом «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова" в первом полугодии освоено производство 47 новых изделий, в том числе два импортозамещающих электромеханизма для кораблей.

Продукт «Геомаша» — новая буровая установка — характеризуется высокой проходимостью в условиях слаборазвитой дорожной сети, имеет возможность выполнять несколько видов бурения.

Предприятия курской аккумуляторной площадки выпускают четыре новых типов свинцово-кислотных стартерных батарей, которые являются более дешевым аналогом импортных изделий и поставляются на автозаводы: УралАЗ, МАЗ, КАМАЗ и ЛиАЗ.

«Курскрезинотехникой» разработано 26 номенклатурных позиций импортозамещающих рукавов для сжатого воздуха и воды, а также минеральных масел.

Внедрение новых видов продукции НПО «Композит», в числе которых муфтовый гибкий трубопровод, позволило предприятию выйти на качественно новый уровень на мировой арене производителей трубопроводов и стать полноправным игроком на рынке транспортировки полезных ископаемых по воде. Предприятие экспортирует продукцию в США, Иран, Казахстан, Киргизию, Азербайджан и ряд других стран.

«Рудоавтоматикой им. В.В. Сафошина» в первом полугодии 2018 года начата работа по освоению нового вида продукции — низковольтного комплектного устройства перегонного комплекса, предназначенного для перегона карьерных экскаваторов, буровых станков.

«Курскхимволокно» освоено производство пневмосоединенных нитей, поставка которых осуществляется на внутренний и внешний рынки. Объем выпуска импортозамещающей продукции в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 3 раза и составил более 3 тыс. тонн.

«Электроагрегат» наращивает серийный выпуск генераторов мощностью 1 000 кВт и электроагрегатов в шумопоглощающем капоте. На предприятии завершены работы по созданию гибридной дизель-электрической станции с аккумулирующей системой, позволяющей использовать нетрадиционные источники энергии в зависимости от территориального расположения. Изделие такого типа в настоящее время не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом.

Курским филиалом «Биаксплен» внедрены в производство 3 новых вида импортозамещающей пленки, обладающие высокой прочностью, до конца года планируется освоить еще два типа пленок.