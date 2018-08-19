Бывшая промзона «ЗиЛ» — было и стало
За 3 года появилась станция МЦК «ЗИЛ» (открыта в 2016 году), парк «Тюфелева роща» и новый проспект Лихачёва с путепроводом через МЦК (оба объекта открыты в этом году).
Фото Александра Попова (russos)
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19.08.1819:05:56
19.08.1819:21:48
19.08.1819:37:06 Типа пергола изготовлена из обломков снесённых цехов автозавода?
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19.08.1822:07:45 Дерева там тоже хватает — большая часть перголы обшита деревянными рейками.
19.08.1822:42:06