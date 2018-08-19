Лето 2015 года:



© Фото Александра Попова

Лето 2018 года:



© Фото Александра Попова

За 3 года появилась станция МЦК «ЗИЛ» (открыта в 2016 году), парк «Тюфелева роща» и новый проспект Лихачёва с путепроводом через МЦК (оба объекта открыты в этом году).





© Фото Александра Попова

Фото Александра Попова (russos)