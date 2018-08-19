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Города и сёла России

Бывшая промзона «ЗиЛ» — было и стало

Лето 2015 года:

  •  © Фото Александра Попова

Лето 2018 года:

  •  © Фото Александра Попова

За 3 года появилась станция МЦК «ЗИЛ» (открыта в 2016 году), парк «Тюфелева роща» и новый проспект Лихачёва с путепроводом через МЦК (оба объекта открыты в этом году).

  •  © Фото Александра Попова

Фото Александра Попова (russos)

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Москва, было и стало
  • A_SEVER A_SEVER
    19.08.1819:05:56

    Был в новом парке в эти выходные, и у меня появился вопрос — эта такая мода делать арт-объекты из ржавого железа?    

    •  © Фото из открытых источников
    •  © Фото из открытых источников

    #1061755
    • Human RS Human RS
      19.08.1819:21:48

      Неа, смотрел передачу на Р24 про реновацию промзоны ЗИЛ, так там сказали, что это типа такой символ индустриального прошлого этой территории, хотя как по мне стоило бы все же обработать металл чем-нибудь защитным, но достаточно декоративным.

      #1061762
      • A_SEVER A_SEVER
        19.08.1819:37:06

        это типа такой символ индустриального прошлого этой территории
        Типа пергола изготовлена из обломков снесённых цехов автозавода?    

        У Александра Попова написано:

        Одной из достопримечательностей парка стала пергола (навес). Это одновременно и беседка, и смотровая площадка, и прогулочная зона длиной 1,3 км. Она изготовлена из кортеновской стали. Заржавев, материал навсегда сохраняет терракотовый цвет.

        #1061767
        • Human RS Human RS
          19.08.1820:21:05

          Типа пергола изготовлена из обломков снесённых цехов автозавода?

          Об этом не говорили    

          Одной из достопримечательностей парка стала пергола (навес). Это одновременно и беседка, и смотровая площадка, и прогулочная зона длиной 1,3 км. Она изготовлена из кортеновской стали. Заржавев, материал навсегда сохраняет терракотовый цвет.

          О как, круто    

          #1061784
          • A_SEVER A_SEVER
            19.08.1820:43:23

            По описанию круто, а в реальности выглядит старой ржавой конструкцией.    

            Кстати, парк потом видимо будет расширен за счёт треугольной территории ближе к платформе МЦК, сейчас многие дорожки упираются в забор, которым она огорожена.

            #1061793
            • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
              19.08.1823:04:10

              Если назвать ржу терракотовым цветом, то конструкция сразу облагораживается…

              #1061836
  • Нет аватара megobaro
    19.08.1821:52:52

    Как по мне лучше пусть из ржавого металла чем из дерева, стекла и пластика — конструкция непостижимо антивандальная — ну, а внешний вид ну дак это дело привычки да и когда парк разрастется — эти металлоконструкции будут интересно в нем смотреться.

    Жаль фонари не сняли какие там. Мне очень понравились в одном парке фонари антивандальные — исполнение просто великолепное. Светящей и отражающей поверхностью служит лист полированного металла — скорее всего нержавейка либо люминь, а на конце столба в этот отражатель светит мощный светодиодный фонарь. Сколько кирпичами не кидай и из травмата не стреляй фиг что фонарю сделаешь.

    #1061821
    • A_SEVER A_SEVER
      19.08.1822:07:45

      лучше пусть из ржавого металла чем из дерева
      Дерева там тоже хватает — большая часть перголы обшита деревянными рейками.

      #1061822
      • Нет аватара megobaro
        19.08.1822:42:06

        там камер видеонаблюдения много?

        #1061829
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