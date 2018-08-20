В Москве открыт новый участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе.Длина участка составляет 9,2 км. Из них для движения 20 августа были открыты 4,9 км. Участок также включает транспортный тоннель длиной 480 метров под Щелковским шоссе.

Для движения автомобилей открылись:

-Эстакады основного хода внешней и внутренней стороны СВХ (частично),

-Эстакада-съезд со Щелковского шоссе на хорду в сторону Отрытого шоссе,

-Тоннель под Щелковским шоссе,

-Левоповоротный съезд-эстакада с хорды на Щелковское шоссе в сторону области,

-Правоповоротный съезд с хорды на ул. Амурская,

-Правоповоротный съезд с хорды на Открытое шоссе, который работает в двустороннем режиме.

Строительство участка Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе планируется завершить в первом квартале 2019 года. Необходимо закончить сооружение участка трассы, который связывает Открытое шоссе с ул. Лосиноостровская.

Напомним, Северо-Восточная хорда пройдет от трассы Москва — Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД — на пересечении с магистралью Вешняки — Люберцы.